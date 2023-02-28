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Это не какая-то мечта, а вполне осуществимая история

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С начала года 100 жителей Липецкой области подали заявление на бесплатное обучение от службы занятости. Граждане могут выбрать одну из 110 программ обучения. «Получив необходимы знания и навыки по выбранной профессии, люди могут не только рассчитывать на хорошо оплачиваемое рабочее место в какой-либо организации, но и задуматься об открытии своего дела. В регионе действует множество вариантов поддержки начинающих бизнесменов. Это не какая-то мечта, а вполне осуществимая история. Многие жители области уже попробовали и сейчас неплохо зарабатывают, являясь индивидуальными предпринимателями или самозанятыми», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Пройти профессиональное обучение или переобучение можно по областной программе через службу занятости и по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Кроме того, Липецкая область одна из первых в стране в прошлом году внедрила новую форму поддержки граждан, желающих получить профессию, – образовательный сертификат. Преимущество такого обучения в скорости: от момента обращения в центр занятости до начала занятий проходит около двух – трёх недель. Образовательным сертификатом могут воспользоваться не только безработные граждане, но и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, незанятые граждане, которым назначена страховая пенсия по старости. Для этого нужно обратиться в центр занятости населения, выбрать профессию и образовательное учреждение, получить направление и сам сертификат. Обучение оканчивается итоговой аттестацией и в случае её успешного прохождения – выдачей свидетельства о профессиональной подготовке или дополнительном профессиональном образовании по программе переподготовки, сообщает управление социальной политики Липецкой области.

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