В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ВНЕДРЕНА НОВАЯ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ .

Благодаря ей ВПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ пациентке с механической желтухой, вызванной крупным камнем желчного протока, проведена эндоскопическая операция. Специалисты лечебного заведения эндоскопически сделали балонную дилатацию терминального отдела холедоха и удалили крупный камень без нарушения целостности тканей. Все это с помощью анестезиологической бригады, которая обеспечивала безопасность и безболезненность вмешательства в условиях медикаментозного сна.

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — одна из наиболее частых причин, по которой пациенты обращаются в хирургическую клинику. При этом и маленькие, и большие камни одинаково опасны. Первые могут попасть в общий желчный проток и вызвать механическую желтуху, а большие камни часто становятся преградой между желчным пузырем и кишкой, вызывают гнойно-воспалительные осложнения, повреждение поджелудочной железы.

В нашем регионе ежегодно с осложнениями ЖКБ обращаются 300-400 человек, Половина из них получают хирургическую помощь в ЛОКБ

Чтобы удалить камни из желчных протоков и восстановить проход желчи, хирурги в основном используют технологии с минимальным проникновением в организм. Когда это невозможно, проводят классические обширные открытые операции.

Заведующий отделением хирургии Сундеев Павел Александрович. и заведующий отделением эндоскопии Стрельников Евгений Владимирович прошли обучение на рабочем месте в клинической больнице Москвы, на базе отделения эндоскопии, которым руководит д.м.н. сотрудник Российского медицинского университета им. Н.И.Пирогова Станислав Александрович Будзинский.

Обсуждались тактические вопросы лечения макрохоледохолитиаза (крупных камней желчных протоков), возможность внедрения этих методов

Материально техническая база и опыт врачей областной клинической больницы позволяют внедрить инновационные методы малоинвазивного лечения.

Пациенты, страдающие желчекаменной болезнью, будут иметь возможность избавиться от камней жёлчных протоков и желчного пузыря без разрезов и полостных операций. Планируется продолжение сотрудничества с клинической больницей Москвы для отработки технических навыков.