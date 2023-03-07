Особенности стоматологических заболеваний в детском возрасте

В последние годы во всех экономически развитых странах мира отмечается бурный рост поражения зубов кариесом у маленьких детей. Происхождение кариеса у детей то же, что и у взрослых.

Ведущим фактором является кариесогенная микрофлора полости рта. Характерно, что её нет в полости рта новорожденных. Наличие кариесогенных микроорганизмов связано с первичной инфекцией, главным источником которой является мать ребенка или те лица, которые ухаживают за ним. Существует выраженная взаимосвязь между уровнем вызывающих кариес микроорганизмов в слюне матери и риском инфицирования ребенка.

Как правило, кариесогенная микрофлора попадает в рот ребенка со слюной матери или бабушки при снятии пробы с ложки при кормлении ребенка, при облизывании соски. В полости рта у ребенка до 3 — 4 лет защитные факторы, препятствующие бурному размножению кариесогенной микрофлоры, снижены. Поэтому еще до рождения ребенка всем членам семьи необходимо вылечить зубы и тщательно ухаживать за полостью рта. Если в полости рта беременной женщины высокий титр кариесогенной микрофлоры, что является высоким риском кариеса, то наряду с лечением зубов необходимо применять и местную противомикробную терапию.

Другим важным фактором, способствующим возникновению раннего детского кариеса, является нарушение питания. Это возникает в случае, если родители в ночное время дают ребенку сладкую воду, соки, молоко. В последние годы рост раннего кариеса связывают и с беспорядочным, длительным ночным грудным вскармливанием ребенка.

При кариесе раннего детского возраста молочные зубы поражаются практически сразу после их прорезывания. Первым диагностическим признаком будущего кариеса является большое количество зубного налета, нередко трудно снимающегося, с желтоватым оттенком. Затем обнаруживаются первые кариозные поражения в виде меловидных пятен, обычно на передней поверхности резцов верхней челюсти в пришеечной области. Эти очаги очень быстро (за 2-3 месяца) приобретают светло-желтый цвет, затем на этом месте возникают кариозные дефекты.

Проведение гигиенических мероприятий маленьким детям начинают с момента прорезывания первого зуба. После приема пищи, перед сном зубы протирают влажной марлей либо специальными мягкими салфетками (тканевые напальчники) направляя движения от десны к режущему краю зуба. По мере привыкания ребенка к этим процедурам, начинают применять щетку предпочтительно с маленькой головкой и мягкой щетиной. Для профилактики детского кариеса можно применять специальные салфетки с ксилитом, они оказывают противомикробное действие.

Современные тенденции в профилактике кариеса временных зубов – применение фторидсодержащих зубных паст с момента прорезывания первых зубов. Особенно это актуально для детей, проживающих в местности с пониженным содержанием фторида в питьевой воде.

Особенно рекомендуется использовать фторидсодержащие зубные пасты детям, имеющим предрасположенность к развитию раннего кариеса. Во избежание риска проглатывания пасты родителям необходимо контролировать процесс чистки зубов детьми до 7-летнего возраста. В 6 — 7 лет у детей прорезываются первые постоянные моляры. Им не предшествует физиологическая смена — они прорезываются за последними боковыми временными зубами и, как правило, родители мало обращают внимание на этот процесс. Прорезываются эти зубы слабо минерализованными и, соответственно, этот период сопровождается высоким риском раннего кариеса у детей. Коронки моляров имеют глубокие ямки (фиссуры), в которых затруднено самоочищение, именно эти участки чаще и поражаются кариесом.

С момента прорезывания первых постоянных зубов следует использовать уже взрослую фторидсодержащую зубную пасту. Кроме того, в целях профилактики фиссурного кариеса, врачи-стоматологи проводят герметизацию глубоких фиссур и ямок с применением специальных пломбировочных материалов.

Для чистки зубов детям используйте современные электрические зубные щетки. Электрическая зубная щетка имеет автоматический таймер — каждые 30 секунд она делает мини-паузу. Это сигнализирует о том, что пора переходить к другому участку. Подобная функция поможет приучить ребенка равномерно очищать всю полость рта. Следует отметить также автоматическое отключение зубной щетки через 2 минуты.

Кузин П.О.,

врач-стоматолог ГАУЗ «ЕСП»