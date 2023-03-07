Мужчины дарили, женщины благодарили

Накануне Международного женского дня 8 марта сотрудники городского и линейного отделов внутренних дел поздравили своих коллег и ветеранов подразделений МВД с первым праздником весны.

«Елецкая полиция дамами гордится!»









В этом заверяет начальник ОМВД России по г. Ельцу полковник Р. В. Киншаков: представительницы слабого пола горотдела полиции ни в чем не уступают мужчинам по профессиональным качествам.

К примеру, замкомвзвода № 1 ОР ППСп ОМВД России по г. Ельцу И. А. Гречишкина знакома с буднями женщины в погонах с 18 лет: Ирина пришла устраиваться на работу в паспортно-визовую службу ОВД г. Ельца в 1993 году. Юная девушка уже тогда понимала, что профессия эта непроста, но очень интересна. Проработав на одном месте 23 года, Ирина захотела сменить роддеятельности, ее зачислили в подразделение патрульно-постовой службы полиции. Здесь она работает уже седьмой год — организует несение службы, проводит личную и профессиональную подготовку сотрудников, контролирует состояние дисциплины в подразделении.

Екатерина Шеина с детства хотела стать полицейским, чего и добилась: она — лейтенант полиции, участковый уполномоченный. Отучилась в Московском университете МВД России, получила высшее экономическое образование.

— Это очень ответственная работа, хотя и на первый взгляд может показаться рутинной, скучной, — считает Екатерина, хрупкая внешне, но с сильным характером, помогающим ей достойно служить наравне с мужчинами ОМВД.

На любимую работу с удовольствием приходят Галина Петрова и Татьяна Поваляева. Они трудятся в ОМВД России по г. Ельцу фельдшерами медчасти спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Постоянно проходят допобучение, повышая свою квалификацию — без этого никуда.

Как сообщили в штабе горотдела политции (кстати, его коллектив тоже женский), в канун 8 Марта дамы ОМВД , конечно же, получают поздравления от мужчин-коллег, но даже в праздничные дни они продолжат нести службу, оберегая покой ельчан.

Не только поздравили, но и напомнили

Сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте присоединились к Всероссийской акции «8 Марта — в каждый дом».

Транспортные полицейские поздравили не только своих коллег в погонах, но и пассажирок проходящих поездов, а также женщин-ветеранов органов внутренних дел с первым праздником весны. Разумеется, каждую одарили цветами.

Транспортные правоохранители не забыли и о дамах, оказавшихся в пути: в приятную «оперативную разработку» попали пассажирки проходящих через Елец поездов. Приятное с полезным: мимозы, слова, пожелания — и… напоминания о необходимости соблюдения правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Вместе с цветами стражи порядка раздали женщинам соответствующие профилактические памятки.