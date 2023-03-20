«Народный фронт» выслушал, проверил, подсказал

В Ельце побывали представители центрального штаба общероссийского «Народного фронта» под руководством координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды С. В. Калининой. Совместно с представителями администрации Ельца гости провели проверку благоустройства территорий, а также объектов культурного наследия, требующих реставрации, и рассмотрели жалобы горожан.

Первый заместитель главы администрации Ельца Н. М. Родионов, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов и координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды С. В. Калинина во время рейда.

Малые архитектурные формы обновленного сквера Пушкина, признанные комиссией потенциально опасными.

Дом воеводы — старейшее здание Ельца — ныне находится в плачевном состоянии.

Заброшенный санаторий «Сосна» привлекает молодежь Ельца, но такие прогулки небезопасны.

Семь раз отмерь, один — отрежь!

Первым местом, которое посетила делегация, стал перекресток улиц Производственной и Барковского. Уже не первый год весенние воды подтапливают здешние территории частных домовладений. Ситуацию пытались исправить различными способами: устраивали небольшие насыпи, прорывали канавы для отвода воды, но проблема оставалась.

В этом году тут вновь начало заливать огороды местных жителей. Одной из основных причин этого — сложный рельеф местности. С наскока или в одиночку решить эту проблему оказалось сложно. Яркий пример: один из местных жителей при помощи прорытой канавки отвел воду от своего дома, но ее потоки хлынули к соседям, живущим ниже по склону.

С. В. Калинина внимательно выслушала жалобы людей и предложила совместно с администрацией Ельца решить проблему поэтапно. По ее мнению, тут нужно действовать по поговорке: «Семь раз отмерь, один — отрежь». В первую очередь необходимо провести инженерные замеры и расчеты, чтобы создать проект водоотведения, а уже затем планировать средства и материалы, необходимые для завершающего этапа этого непростого дела. На том и порешили.



Мелочей не бывает

Затем делегация «НФ» отправилась в школу № 24 и детский сад № 29.

С. В. Калинина отметила качественный капремонт школы. Учебное заведение стало современным, оснащенным всем необходимым для комфортного обучения и развития детей. Здесь заменили всю коммунальную инфраструктуру, обновили кровлю, утеплили и облицевали фасад, реконструировали прилегающую территорию. Однако и тут оказалось не все гладко.

Первым нарушением, на которое обратили внимание специалисты «НФ» —­ отсутствие инвентаризационных номеров на различных объектах: скамейках, тренажерах, элементах детских площадок. Это создает трудности при идентификации имущества и контроле за ним.

Другое нарушение — неэффективное (тонкое) противоударное покрытие на здешних детских и спортивных площадках. Предложено заменить его на специальные толстые маты, позволяющие детворе развлекаться, не боясь травм.

Были обнаружены и другие небольшие недочеты и технические нарушения, в том числе и в детсаду № 29. Но, как подчеркнула С. В. Калинина, мелочей в том, что касается безопасности детей, не бывает, а значит, нужно учитывать все возможные риски.

Далее комиссия проследовала в обновленные скверы И. А. Бунина и М. С. Соломенцева. Специалисты «Народного фронта» отметили высокий уровень благоустройства, при этом обратили внимание на отсутствие здесь общественного туалета.

В сквере Пушкина общественникам понравилось все, за исключением ступенчатых пирамид с острыми углами на детской площадке. Об эти края, по мнению общественников, ребенок может серьезно пораниться при падении. Отметили и выступающие болты креплений фонарных столбов, которые могут стать причиной травм.



Исторические памятники

и «заброшки»

Пристальное внимание в ходе проверки уделили историческим объектам. Дом воеводы, построенный в середине XVIII века, считается самым старым жилым зданием в городе и имеет статус памятника культуры федерального значения. Однако он находится в собственности у частного лица, но за ним, по сути, никто не ухаживает. Здание в плачевном состоянии и готово рухнуть в любой момент.

Такая же картина и в здании бывшего земства (улица К. Маркса, 3). Это памятник культуры регионального значения, у него частный владелец. Некогда крепкий, красивый дом пережил пожар, уничтоживший крышу и часть второго этажа. Все это разрушается и приходит в полный упадок.

Немалую угрозу представляет и заброшенное здание бывшего санатория «Сосна» рядом с Петровским парком. Здесь любят лазать подростки. Постройка имеет плачевный вид и разрушается на глазах.

Комиссия предложила администрации города наладить контакты с собственниками этих «заброшек» и активнее использовать законные рычаги для понуждения хозяев к ответственному отношению по содержанию недвижимости. Кроме того, необходимо полностью ограничить доступ к зданиям посторонним лицам в целях безопасности.



Свежий взгляд полезен

Визит «Народного фронта» позволил взглянуть на описанные проблемы Ельца под иным углом, как говорится, свежим взглядом. Гости призывают выстраивать конструктивный диалог между горожанами и властью города. Со своей стороны, специалисты ОНФ готовы помочь в решении сложных задач, например, транслируя их на федеральный уровень.

— Практика подобных встреч и проверок полезна, она позволяет находить точки соприкосновения власти и общественности. Мы не только услышали ряд конструктивных замечаний, но и получили дельные советы с разных сторон. Диалог с ельчанами дает людям понять, что власти слышат их просьбы и помогают в решении проблем, — поделился с журналистами своими впечатлениями от прошедшего рейда первый заместитель главы администрации Ельца Н. М. Родионов.

О пользе общественного контроля не раз говорил губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов. По его мнению, он позволяет следить за качеством исполнения работ, грамотным и эффективным расходом средств, учитывает мнения и пожелания горожан.

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Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов встретился с членом центрального штаба ОНФ, координатором центра мониторинга благоустройства городской среды С. В. Калининой.

Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, в ходе общения обсуждались итоги рабочей поездки Светланы Викторовны в наш регион, в частности, благоустройства и содержания объектов культурного наследия.

Кстати сказать, сразу же после визита ОНФ в Елец, реагируя на информацию в СМИ, один из таких объектов начал проверять Следственный комитет. По поручению и. о. руководителя следственного управления СК России по Липецкой области организована доследственная проверка содержания здания бывшей земской управы (ул. К. Маркса, 3, построено в XIХ в.). Оно в коммерческой собственности, разваливается и представляет опасность для людей.

«Изъятие их (объектов культурного наследия) обратно в государственную собственность — процесс небыстрый и сложный, сопряженный с судебными решениями. Но это наша история, и (такую) работу делать нужно, в том числе с помощью «Народного фронта», — подчеркнул И. Г. Артамонов.

В ходе встречи затрагивали и тему благоустройства общественных пространств. Губернатор рассказал С. В. Калининой об успешных примерах их преображения, о взаимодействии с жителями и их активном участии в выборе территорий.

…Представители центрального штаба ОНФ подвели итоги трехдневного рабочего визита в Липецкую область. В правительстве региона состоялся «круглый стол», в ходе которого общественники обозначили выявленные ими проблемы и места, где нужно провести работу над ошибками.