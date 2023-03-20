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В театре

Барышня-крестьянка и станционный смотритель: два в одном на елецкой сцене

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В театре «Бенефис» 25 и 26 марта состоится премьера спектакля «Повести Белкина» по мотивам произведений А. С. Пушкина. В него войдут два последних произведения из этого знаменитого цикла.

Актриса Т. Швец в момент репетиции спектакля «Повести Белкина».

Режиссер Денис Евгеньевич Малютин в прошлом году познакомился с Ельцом и труппой «Бенефиса», когда работал тут в формате театральной лаборатории. Это поиск новых сценических форм и зрительских предпочтений, а для театра — возможность интересной работы с новым режиссером.
Так, в прошлом году Денис Евгеньевич поставил на елецкой сцене эскиз спектакля «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны» по пьесе Я. Пулинович. Работа собрала немало положительных отзывов критиков и публики.
Как отметил сам режиссер, одной из приятных особенностей работы в нашем театре стала для него отзывчивость и преданность здешних зрителей.
Д. Е. Малютин — режиссер со стажем. Начал он с профессии актера. За 15 лет сыграл более 50 разноплановых ролей на сцене родного Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». В итоге актерства ему показалось мало, и он окончил режиссерский факультет института имени Б. В. Щукина.
Денис Евгеньевич признался корреспонденту «Красного знамени», что с большим удовольствием работает с труппой «Бенефиса». Ее талантливые актеры позволяют ему полностью погрузиться в режиссерское искусство, результаты которого ельчане смогут увидеть на этих выходных.
В повести «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка» Денис Евгеньевич исследует извечную тему взаимоотношения отцов и детей. Несмотря на то, что оба произведения разножанровые, режиссер считает, что это не должно помешать восприятию зрителей. Так что ельчан за один вечер ждут сразу две интересные истории.

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