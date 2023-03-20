Туберкулез глаз относится к тяжелым заболеваниям органа зрения, характеризующимся упорным течением и, как правило, тяжелыми последствиями со стойким снижением зрения. Даже при полной ликвидации воспаления человек нередко остается инвалидом, а клиническое выздоровление с сохранением функций глаза не всегда бывает стойким. Именно поэтому таким важным является как можно более раннее выявление этого заболевания.

Туберкулез или чахотка известен с древнейших времен, а возможность развития туберкулезного процесса в глазах была доказана немецким патологом Ю. Конгеймом только в 1879г. Сам же возбудитель заболевания удалось идентифицировать и того позже — в 1882г. Это поистине мировое открытие, было сделано Робертом Кохом, ставшим позднее нобелевским лауреатом по физиологии и медицине.

Туберкулезом болеют не только люди, но и животные: коровы, козы, лоси, олени, верблюды. Источником заражения туберкулезом являются в основном выделения больного человека, в частности мокрота, которая, высыхая на воздухе, превращается в пыль, содержащую болезнетворное начало, а также молоко или мясо больных животных. Вдыхание возбудителя является основным путем внедрения инфекции (до 90% случаев). Входными воротами инфекции служат также слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, глоточных миндалин, кожа при нарушении её целостности. После попадания в организм микобактерия туберкулеза с током крови и лимфы разносится по отдельным органам и системам. Поражаться могут все органы и системы, кроме волос, ногтей и зубов.

Факторами, способствующими заболеванию туберкулезом, являются:

Неполноценное питание. Тесное, длительное общение с больным туберкулезом (для детей раннего возраста достаточно и кратковременного контакта). Алкоголизм. Табакокурение. Наркомания. Наличие сопутствующих заболеваний (диабет, язвенная болезнь желудка, хронические болезни легких, ВИЧ).

Туберкулез глаза относится к внелегочным формам туберкулеза. По статистике, составляет 6-8% от воспалительных заболеваний органа зрения и всего в 2% сочетается с туберкулезными изменениями легких. Болеют преимущественно лица молодого и среднего возраста. Женский пол более предрасположен к развитию данной патологии. Наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости туберкулезом глаз среди лиц детского возраста и социально благополучных классов населения.