2023 — ГОД 150-ЛЕТИЯ М. М. ПРИШВИНА. Елецкий университет, чтит Пришвина уж много лет!
Екатерина БОРИСОВА,
студентка ЕГУ им. И. А. Бунина
В Елецком государственном университете имени И. А. Бунина год 150-летия со дня рождения нашего выдающегося земляка и писателя открылся всероссийской научной конференцией «М. М. Пришвин в контексте современного гуманитарного знания», состоявшейся при поддержке фонда «История Отечества».
Участие в работе традиционного форума (он приурочен к каждому юбилею выдающегося писателя) приняли литературоведы со всей России от Москвы до Сургута и от Санкт-Петербурга до Барнаула. В их числе молодые ученые, аспиранты, магистранты, выступавшие с докладами и обсуждавшие новые направления и подходы в исследовании богатого художественного наследия М. М. Пришвина.
А в день рождения писателя (4 февраля) в университете состоялся круглый стол, где руководители секций конференции выделили самые интересные и яркие выступления, вызвавшие научную полемику.
Форум завершился экскурсией по пришвинским местам Ельца и Елецкого района, а его участники единодушно отметили важность сохранения многолетней традиции — проведения юбилейных конференций в Ельце, на родине М. М. Пришвина.
Сейчас в ЕГУ им. И. А. Бунина готовится к изданию сборник научных работ и материалов прошедшего симпозиума.
Кроме того в университете активно продолжаются юбилейные пришвинские мероприятия в честь 150-летия нашего писателя-земляка. Например, уже подано более 300 заявок на два всероссийских (с международным участием) конкурса. Первый вуз организует для творческих работ школьников, а второй для научных трудов студентов.
Литературно-интеллектуальное состязание для школьников планируется провести в четырех номинациях: эссе, посвященное жизни и творчеству М. М. Пришвина; авторское прозаическое и поэтическое художественное творение; иллюстрации к произведениям нашего земляка; буктрейлер (видеоролик) к любому литературному детищу Михаила Михайловича.
Для студенческих научно-исследовательских работ также заданы четыре номинации: прозаическое и эпистолярное наследие М. М. Пришвина в литературоведческом (1), лингвистическом (2), культуроведческом и философском (3) аспектах, а также изучение творчества писателя в школе и вузе (4).
Церемония награждения победителей состоится 21 апреля 2023 года. В этот же день откроется выставка конкурсных работ участников. Все это, а также заседания литературных гостиных, работа кураторских групп, чтение публичных лекций, посвященных юбилею М. М. Пришвина, пройдет в рамках фестиваля студентов и школьников «Отечество — родина, мною сознанная».