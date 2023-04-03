ОПМ «ДЕТИ РОССИИ»: АКЦИЯ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

С сегодняшнего дня, 3 апреля, в Елецком ЛО МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России», нацеленное на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также на выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В ходе проведения ОПМ «Дети России» особое внимание будет уделяться повышению уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте.

Статья 228 Уголовного Кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Под НЕЗАКОННЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ понимается получение любым способом, в том числе при покупке, получении в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного и сбор, например, дикорастущих растений, содержащих в своем составе наркотические вещества.

Данное деяние будет окончено с момента перехода предмета преступления в фактическое владение человека.

В свою очередь, НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ — это действия человека, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе и для личного потребления, однако данное деяние будет окончено с момента пресечения.

ПЕРЕВОЗКА — умышленные действия человека, перемещающего без цели сбыта средства или вещества из одного места в другое.

НЕЗАКОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ — умышленные действия человека, в результате которых из наркосодержащих веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Преступление будет считаться оконченным с момента совершения одного из вышеперечисленных действий.

В соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ, самое мягкое наказание, предусмотренное за совершение данного преступления, которое может быть назначено, — штраф в размере до сорока тысяч или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков подлежат достигшие шестнадцатилетнего возраста. За хищение и вымогательство наркотических средств и психотропных веществ уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Важно понимать, что если преступление совершено лицом до наступления возраста привлечения к уголовной ответственности, то полиция совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних применяют меры воздействия к совершившему противоправное деяние подростку, а также его родителям (законным представителям).

Старший юрисконсульт правового направления Елецкого ЛО МВД России на транспорте капитан внутренней службы О. Ю. Рожкова.