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Памятка по профилактике гриппа птиц в Липецкой области

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Грипп птиц – острая, высокозаразная, быстро передающаяся при контакте вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения, центральной нервной системы и смертностью до 100 %.

Восприимчивы к болезням все виды домашних и диких птиц. Возможно заражение и заболевание людей.

Источником заражения является больная гриппом птица, выделяющая вирус с истечениями из носовой полости, экскрементами, яйцом, также переболевшая птица (вирусоноситель). Факторами передачи вируса являются корма, яйцо, тушки погибших и убитых птиц, перо, экскременты, обменная тара, инвентарь и др.

Профилактика заболевания. В птицеводческих хозяйствах, предприятиях, личных хозяйствах населения, также в квартирах и на дачах, где содержится домашняя или декоративная птица – это прежде всего исключение контакта домашней птицы с дикой и ежегодные профилактические исследования птицы.

Человеку, чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать меры личной гигиены, избегать контакта с домашней и дикой птицей в местах их массового скопления – на улицах, рынках, водоемах, также с перьями и пометом. Не приобретать птицу в местах несанкционированной торговли, через интернет-магазины и не подбирать мертвую птицу. Не следует покупать для употребления в пищу мясо птицы и яйцо в местах несанкционированной торговли там, где нет ветеринарных лабораторий по контролю качества и безопасности пищевых продуктов, и эти продукты не имеют ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество.

В целях недопущения заноса гриппа птиц хозяйствующим субъектам всех форм собственности необходимо принять следующие меры:

• Организовать безвыгульное содержание птицы.

• Следует содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих её контакт с посторонней птицей (дикой, птицей соседних подворий). Не допускать посторонних лиц в места содержания птицы.

• Ввоз вновь приобретённой птицы необходимо осуществлять только из благополучных по птичьему гриппу областей и районов. Поступившую птицу в течение не менее 30 дней следует содержать изолированно, в этот период необходимо внимательно наблюдать за её состоянием. При проявлении признаков болезни, при обнаружении мертвой птицы нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную службу района.

• Необходимо обеспечить должные санитарные условия содержания домашней птицы. С этой целью нужно регулярно проводить чистку помещений, где содержится птица, с последующей их дезинфекцией.

• Уход за птицей следует осуществлять только в специально отведенной для этой цели одежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить.

• Использовать только качественные и безопасные корма для птиц. Не закупать корма без гарантии их безопасности. Корма для птиц хранить только в местах, недоступных для дикой и синантропной птицы, также недоступных для грызунов.

• Перед началом скармливания корма следует подвергать термической обработке (проваривать, запаривать).

• При убое и разделке птицы для личных нужд следует как можно меньше загрязнять кровью, пером и другими продуктами убоя окружающую среду.
• По требованию представителей ветеринарной службы в обязательном порядке предоставлять всю домашнюю птицу для осмотра и вакцинации.
• Соблюдать правила личной безопасности и гигиены:
– после контакта с птицей, предметами ухода за птицей, продукцией птицеводства необходимо тщательно вымыть руки с мылом и принять душ;
– яйцо и мясо птиц перед употреблением их в пищу необходимо подвергнуть тщательной термической обработке;

– при обнаружении мертвой птицы категорически запрещается контактировать с ней, самостоятельно захоранивать и перемещать трупы.

Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, также при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо незамедлительно сообщить в ближайшее государственное учреждение ветеринарии.

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60, тел./ факс:27-59-04, e-mail: dv@admlr.lipetsk.ru

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