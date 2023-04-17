В Ельце началось голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году.

Как уже сообщала газета «Красное знамя», глава Ельца Е. В.

Боровских подписал соответсвующее распоряжение. Акция по волеизъявлению будет проходить до 31 мая на портале www.48.gorodsreda.ru.

Кроме того, в Ельце можно проголосовать в специально оборудованных для этого местах. Они расположены в ТЦ «Ваш дом» (ул.Радиотехническая,1-а), гипермаркетах «Линия» (ул. Московское шоссе, 3) и «Магнит» (ул. Радиотехническая, 1-а, корп. 2), МФЦ (ул. Коммунаров, 127-г), Елецком техникуме ж/д транспорта (ул. Вермишева, 12), городском парке (ул. Коммунаров, 12-б), Детском парке им. Б. Г. Лесюка (ул. Коммунаров, 13), Петровском парке (ул. А. Гайтеровой), скверах им. И. А. Бунина и им. М. С. Соломенцева (пересечение ул. Свердлова и ул. Советской), АО «Энергия» (пос. Электрик), АО «Елецгидроагрегат» (ул. Барковского, 3).

В нашем городе для голосования избрано 10 общественных территорий:

1. сквер «афганцев» (4-й этап),

2. зона отдыха на р. Ельчик (2-й этап),

3. территория, прилегающая к кинотеатру «Луч» (2-й этап),

4. площадь в районе ДК железнодо-рожников,

5. сквер им. Т. Н. Хренникова,

6. сквер им. В. И. Ленина на ул. Привокзальной,

7. зона отдыха на ул. Свердлова (район магазина «Магнит» в

Новых домах),

8. зона отдыха в районе ФОКа на ул. Героев,

9. игровая зона «Четыре сезона» (на территории лыжной базы),

10. благоустройство русла р. Ельчик (район Знаменского монастыря).

Победит объект, набравший большинство голосов. При волеизъявлении на интернет-портале надо ввести свои ФИО, данные о возрасте, городе

проживания.

Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов отметил необходимость и важность учета мнения местных жителей при выборе мест для благоустройства.