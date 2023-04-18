Площадь Победы ждут перемены

Глава Ельца Е. В. Боровских провел выездное совещание на площади Победы, в ходе которого обсуждался план выполнения работ по ее благоустройству.

Глава Ельца Е. В. Боровских с коллегами во время обсуждения работ по прокладке нового водовода на площади Победы.

В этом году благоприятная погода позволила начать реконструкцию раньше запланированного графика. Сейчас к ее активной фазе приступили на улице А. Гайтеровой и согласно проекту через месяц выйдут к площади Победы. Однако перед началом капитального ремонта ОГУП «Елецводоканал» проведет здесь плановые работы, которые необходимо скоординировать и согласовать с графиком благоустройства.

Сотрудникам водоканала предстоит проложить новые трубы водовода диаметром 500 мм. По словам начальника отдела капитального строительства «Елецводоканала» С. В. Косичкина, эти коммуникации пройдут от колодца на перекрестке улиц Пушкина и Лермонтова до района пивзавода.

Работы проведут методом горизонтально направленного бурения, для чего частично перекроют транспортное движение — открытой тут останется только одна полоса для автобусов.

Старт этим трудам дадут после их окончательного согласования, ориентировочно 15 апреля, а продлятся они около месяца. Контракт заключен в 2022 году с подрядчиком ООО «Стройремкомплекс» (г. Липецк).

О планах благоустройства площади Победы рассказал гендиректор ООО «Елец Дорога» А. Н. Божанов. Предстоит частичная замена бордюров, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, замена асфальтового покрытия общей площадью около 8000 кв. м, а также установка нового освещения и дорожных ограждений. Все это планируется завершить до 31 июля.