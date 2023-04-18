Помним, гордимся, рады помочь!

Галина КАВЕРИНА,

редактор газеты «Елецкий агрегатчик»

Ветеран труда АО «Елецгидроагрегат» Раиса Тимофеевна Стрекалова недавно отметила 90-летие со дня рождения. С этим славным юбилеем ее поздравили заводчане.

Бывшая агрегатчица Раиса Тимофеевна Стрекалова.

Традиции чествовать бывших работников предприятия — не один десяток лет и прерывать ее в акционерном обществе не намерены, ведь именно руками старейших тружеников завода создавался фундамент и слава агрегатного производства.

Среди самых дорогих вещей и ценностей Раиса Тимофеевна и сегодня хранит две алые атласные ленты с вышитой надписью «Ветеран труда ЕЗТГ», которыми отметили супругов Стрекаловых (увы, муж Виктор Семенович ушел из жизни) за их воистину доблестный труд на заводе (более 30 лет).

— Доводилось работать табельщицей в цехах, станочницей, что могла, то и делала, — так немногословно описывает свой трудовой путь Раиса Тимофеевна, скромно сложив на коленях натруженные руки.

Эти руки не остаются без дела и сегодня. Несмотря на солидный возраст, Р. Т. Стрекалова самостоятельно ухаживает за домашним хозяйством, да и огород к весне у нее уже готов. В небольшом палисаднике перед окнами идеальный порядок: вовсю тянутся к солнцу первоцветы, зеленеют листьями тюльпаны. Глаз радуется!

Свою гостью, секретаря совета ветеранов АО «Елецгидроагрегат» Людмилу Александровну Острову, бывшая агрегатчица встречает с улыбкой, гостям-коллегам она рада. Раиса Тимофеевна живо интересуется новостями предприятия, благодарит руководство завода за ежегодную весеннюю выплату ветеранам, которую в нынешнем году старейшие производственники получат в 20-х числах апреля.

По словам генерального директора АО «Елецгидро­агрегат» Светланы Николаевны Ефимовой, такую традиционную меру поддержки получают свыше 450 бывших заводчан, состоящих в совете ветеранов.

Кроме того, им оформляют подписку на областную «Липецкую газету» и любимое городское издание «Красное знамя», организуют бесплатное посещение концертов и елецкого драмтеатра «Бенефис», а также чествование пенсионеров, отмечающих круглые даты со дня рождения, каждый из которых получает к круглой дате по 5 тысяч рублей.

Одна из таких встреч пенсионеров-агрегатчиков состоялась в начале апреля. Собравшихся юбиляров Нину Сергеевну Карасеву, Галину Николаевну Бутову, Николая Николаевича Хитрых, Нину Николаевну Иванчикову, Аллу Васильевну Свинцову, Ирину Александровну Перегудову, Ольгу Васильевну Томилину тепло приветствовали гендиректор предприятия Светлана Николаевна Ефимова, а также председатель здешнего совета ветеранов Виктор Александрович Комаров и секретарь общества Людмила Александровна Острова.

Общаясь с заслуженными тружениками, они рассказали о сегодняшнем дне завода, о том, что он наращивает обороты, активно развивается и расширяет меры социальной поддержки заводчан.

Например, в минувшем году производственники отгрузили потребителям на 45 процентов продукции больше, чем годом ранее, а средняя зарплата в АО «Елецгидроагрегат» выросла на 35 процентов и сегодня составляет 58 тысяч рублей.

— Успешное развитие производства стало возможным благодаря и вашему вкладу в производство, а также традициям, заложенным ветеранами завода. Мы вас помним, гордимся и всегда рады помочь, — подчеркнула С. Н. Ефимова.

Хорошим новостям юбиляры порадовались и в долгу не остались. Бывший начальник отдела кадров Нина Сергеевна Карасева, известная своим увлечением поэзией, прочитала свои строки, приуроченные к нынешней встрече.

Я взглядом долгий путь окинув,

От честных слов не удержусь,

Мы постарели — это минус,

Но мы не рухлядь — это плюс!

И покорялись нам вершины,

Как вспомню, так сама дивлюсь.

Увы, все в прошлом — это минус.

Но есть что вспомнить — это плюс!