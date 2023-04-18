Дает хорошая погода дороги строить для народа

В Ельце в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» полным ходом идут работы по благоустройству. Хорошая погода позволила приступить к ним с опережением графика.

Рабочий ООО «Елец Дорога» В. В. Есаян во время обустройства нового тротуара на улице А. Гайтеровой.



Новые, качественные

Активно ведется дорожное строительство на улице А. Гайтеровой. Закончен первый этап: вырублены сухие деревья, представлявшие опасность, выкорчеваны их пни. Скоро здесь высадят молодые саженцы липы.

Подходит к завершению и второй этап, на котором рабочие демонтировали старое покрытие и уложили новую плитку и бордюры в районе школы № 8. Примечательно, что раньше тротуара здесь не было. По словам гендиректора ООО «Елец Дорога» А. Н. Божанова, возле ручья Лучок планируется сделать водоотводные желоба, здесь установят новую систему освещения.

Финальным этапом станет замена асфальтового покрытия на участке улицы от школы № 8 до площади Победы. Работы планируется завершить до 31 августа.

Помимо ул. А. Гайтеровой, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонт пройдет на улицах Морозовке, Пролетарской, на двух участках ул. Ленина (от ул. 9 Декабря до Д. Бедного и от ул. К. Маркса до Песковатской). Всего в этом году в Ельце отремонтируют более 5,5 километра дорожного полотна. Также заключен контракт на выполнение ямочного ремонта, который ведется весьма активно. Общая площадь работ составит около 6500 кв. м.



Планы по благоустройству

Как уже сообщала наша газета, глава Ельца Е. В. Боровских подписал распоряжение, определяющее порядок проведения интернет-голосования по отбору общественных территорий для планового благоустройства в 2024 году. Акция по волеизъявлению пройдет с 15 апреля по 31 мая на портале www.48.gorodsreda.ru.

Всего общественных территорий, представленных на голосование, 10: сквер «афганцев» (4-й этап), зона отдыха на р. Ельчик (2-й этап), территория, прилегающая к кинотеатру «Луч» (2-й этап), площадь в районе ДК железнодорожников, сквер им. Т. Н. Хренникова, сквер им. В. И. Ленина на ул. Привокзальной, зона отдыха на ул. Свердлова (район магазина «Магнит» в Новых домах), зона отдыха в районе ФОКа на ул. Героев, игровая зона «Четыре сезона» (на территории лыжной базы), благоустройство русла р. Ельчик (район Знаменского монастыря).

Победит объект, набравший большинство голосов. При волеизъявлении на интернет-портале надо ввести свои ФИО, данные о возрасте, городе проживания.



Где еще голосуем?

Некоторые места в Ельце будут специально оборудованы для голосования: ТЦ «Ваш дом» (ул. Радиотехническая,1-а), гипермаркеты «Линия» (ул. Московское шоссе, 3) и «Магнит» (ул. Радиотехническая, 1-а, корп. 2), МФЦ (ул. Коммунаров, 127-г), Елецкий техникум ж/д транспорта (ул. Вермишева, 12), городской парк (ул. Коммунаров, 12-б), Детский парк им. Б. Г. Лесюка (ул. Коммунаров, 13), Петровский парк (ул. А. Гайтеровой), скверы им. И. А. Бунина и им. М. С. Соломенцева (пересечение ул. Свердлова и ул. Советской), АО «Энергия» (пос. Электрик), АО «Елецгидроагрегат» (ул. Барковского, 3).

Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов отметил необходимость и важность учета мнения местных жителей при выборе мест для благоустройства. Немаловажен и контроль качества работ. По словам Игоря Георгиевича, нужно ответственнее подходить к приему объектов перед их вводом в эксплуатацию.