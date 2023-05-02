Чествовали победителя конкурса и героев Книги рекордов

В редакции «Красного знамени» состоялось чествование победителя конкурса на лучшее фото для редакционного календаря — 2023 и героев нашей Книги рекордов «КЗ», чьи достижения занесены в нее в прошлом году.

Гости редакции с наградами (слева направо): Павел Лаврищев, Максим Чурляев, Александр Кузьмин, Глеб Макаров с главным редактором «Красного знамени» Романом Деминым и Нгнеду Джиан Данни.

Многие наши подписчики благодарили коллектив редакции за полученный ими в подарок красочный редакционный календарь. На нем — обновленный сквер А. С. Пушкина в засосенской части города. Сделан снимок известным в городе фотохудожником Максимом Чурляевым. Именно он стал победителем конкурса «КЗ» на лучшее фото для календаря из почти 20 претендентов.

Главный редактор «Красного знамени Р. В. Демин вручил Максиму Диплом и сертификат магазина «Спортмастер» на сумму 7 тысяч рублей (!) от нашего спонсора, депутата горсовета депутатов, генерального директора ООО «ВЕЛЕС-АГРО» Дениса Викторовича Сарафанова (увы, по объективным причинам он не смог присутствовать на награждении).

Такие же подарки и свидетельства о занесении в Книгу рекордов «Красного знамени» получили четверо наших читателей, отличившихся необычными достижениями.

В их числе — елецкий силач Александр Кузьмин по прозвищу Самсон, обладатель звания самого сильного человека Липецкой области. Он также мастер спорта России по пауэрлифтингу, член сборной по силовому экстриму, бронзовый призер Кубка мира — 2019. Лично для него в ОАО «Гидропривод» изготовили самую крупную в ЦФО 115-килограммовую шаровую гантель. Именно она помогла Александру в подготовке к соревнованиям: он стал лучшим в состязаниях по силовому экстриму «Сила Тулы», «Русский дух — 2023» и других.

Всего 7 лет было спортсмену-вундеркинду Глебу Макарову, когда в минувшем году он стал чемпионом мира по корейскому боевому искусству — тхэквондо (пхумсе). Редакционная коллегия приняла решение занести его имя в Книгу рекордов.

В отличие от юного Глеба Павел Лаврищев — опытный спортсмен. К примеру, его рекорд города Ельца в беге на дистанции 800 метров пока еще никто в Липецкой области не смог побить. Кроме того, он уже шесть раз (!) поднимался на высочайший пик Европы, древний стратовулкан Эльбрус. И даже сфотографировался на вершине с номером «Красного знамени» на головокружительной высоте в 5 тысяч 642 метра над уровнем моря!

Не совсем обычный повод для занесения в Книгу рекордов «Красного знамени» был у студента ЕГУ им. И. А. Бунина камерунца Нгнеду Джиан Данни. Он стал первым представителем африканского континента, проходившем практику в нашей газете. И это тоже достижение!

Коллектив редакции тепло поздравил гостей и пожелал им новых успехов. А редакционная Книга рекордов «КЗ» ждет своих героев — спортсменов, грибников, садоводов и огородников, коллекционеров, людей, обладающих необычными способностями.

Мы готовы рассмотреть любые предложения, в том числе курьезные. Приходите в редакцию по адресу: ул. Советская, 72 или звоните по т. 2-30-01.

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ООО «ВЕЛЕС-АГРО» — динамично развивающаяся компания по выпуску сухого яичного порошка и других продуктов высокого качества, изготавливаемых из яиц для пищевой промышленности. Предприятие под руководством Д. В. Сарафанова не раз удостаивалось высших наград и Дипломов престижных выставок сельхозпродукции, в том числе «100 лучших товаров России», «Лучшая продовольственная продукция», заслужило специальные медали и звание «Лучший отечественный продукт» от продовольственного управления Министерства обороны РФ за высокое качество яичного порошка. Сейчас ООО «ВЕЛЕС-АГРО» ведет активную реконструкцию и техническое перевооружение производства, внедряет передовые технологиии. Например, завершает работы по запуску цеха по производству мясных полуфабрикатов и охлажденного мяса для розничной сети.

Важно, что выпускаемая ООО «ВЕЛЕС-АГРО» продукция сертифицирована и соответствует общероссийским ГОСТам.