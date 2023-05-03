Ельчане встречали коллег из Челябинска

Роман ДЕМИН

По приглашению председателя регионального отделения Союза журналистов России П. И. Игнатова Липецкую область посетила делегация журналистов из Челябинской области, причем один из дней наши коллеги почти полностью посвятили Ельцу.



В «Красном знамени»

Их визит в наш город начался со знакомства с работой редакции муниципальной газеты «Красное знамя». Встреча проходила в музее муниципального издания, где за чашками чая и кофе гости узнали об основных вехах славной истории Ельца и его главного печатного СМИ. Известно, что «Краснознаменка» родилась в начале 1918 года, а елецкая журналистика уходит корнями в XIX век: еще в 1898 году местному ветеринарному врачу М. М. Лисицыну было дано разрешение основать в городе газету «Елецкий вестник».

Наших коллег интересовали многие особенности работы красно­знаменцев, например, собственная служба доставки печатного издания до подписчиков, а также новые формы подачи информации. Газетчикам, телевизионщикам и блогерам с Южного Урала очень приглянулись наши видеоролики об истории города «Елецкий дневник», выходящие в рамках проекта «ДАТЫ», а также еженедельное подведение итогов в эфире ютуб-канала и соцсетей «Красного знамени». Очень заинтересовала профессионалов и «Книга рекордов «КЗ», в которой отражены самые разные достижения ельчан, а также понравились другие проекты нашей редакции.

В «Елецких кружевах» и музеях

После непринужденного обмена мнениями и опытом по поводу создания и наполнения газет, телеэфира и интернет-ресурсов качественной информацией, организации подписных кампаний, ведения сайтов и социальных сетей челябинцы отправились на местную фабрику «Елецкие кружева».

Обзорная экскурсия очень понравилась гостям. Они познакомились с машинным (его выпускают автоматы еще 50-х годов, использующие в работе перфокарты) и ручным кружевом, его историей и современным использованием в индустрии моды.

Затем состоялся поход в литературно-мемориальный музей И. А. Бунина — первый в СССР, посвященный нашему земляку и нобелевскому лауреату. Здесь журналистам представили театральную постановку «Бунин-гимназист», вызвавшую теплый прием посетителей.

Следующий этап — посещение музея народных ремесел и промыслов. Его заведующая Л. В. Дорохина рассказала о старинных елецких занятиях: кожевенном, кружевном, сапоговаляльном и чугунолитейном деле, приносивших нашему городу всероссийскую и мировую известность.

Тут же начальник управления культуры администрации Ельца К. Н. Матюхин продемонстрировал гостям виртуозное владение елецкой рояльной гармонью, признанной прародительницей аккордеона, а также рассказал об истории уникального инструмента.

Пешая прогулка

Завершилось пребывание челябинских журналистов на елецкой земле пешей прогулкой по центру муниципалитета, посещением Вознесенского собора, где протоиерей отец Владимир (Федюшин) рассказал о непростой судьбе главного храма города.

За обедом в уютном кафе «Лето», расположенном в городском саду, коллеги признавались в любви к Ельцу и делились яркими впечатлениями. Резюмируя эмоции коллег, председатель Союза журналистов Челябинской области С. В. Зайцева подчеркнула красоту, ухоженность и самобытность нашего города.

— Здесь чувствуется особенный, старинный русский дух, притом что имеются современные комфортные пространства для отдыха. Это рай для туристов! Мне тут очень понравилось: уютно, чисто, красиво и чрезвычайно интересно. А в плане сохранения культурных объектов и благоустройства мы могли бы многому у ельчан поучиться. На мой взгляд, здесь во всем чувствуется искренняя любовь горожан к своей малой родине, — подчеркнула Светлана Васильевна.

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Региональные отделения Челябинской и Липецкой областей Союза журналистов России искренне благодарят главу городского округа Елец Евгения Вячеславовича Боровских и его заместителя Майю Викторовну Селянину, а также всех, кто принимал участие и помогал с проведением пресс-тура по древнему городу, за высокий уровень культуры и организацию этой незабываемой встречи.