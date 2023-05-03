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Радует, что в Липецкой области есть такие активные, неравнодушные люди

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В Студеновском карьере Липецка 7 мая пройдет открытие велосипедного сезона «ВелоЛампа-2023». Организаторы приглашают всех желающих принять участие в традиционной уборке территории карьера. После субботника на территории карьера заложат сад камней. Вечером для всех желающих организаторы покажут кино. Начало в 12-00.

Шефство над территорией Студеновского карьера велосипедисты взяли в 2015 году, за пять лет им удалось вывезти с его территории более 800 кубических метров мусора, сегодня здесь успешно проходят тренировки и соревнования по «кросс-кантри» –  езде на горном велосипеде по пересеченной местности. 

Добровольческое движение, по мнению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, должно стать эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач. «Радует, что в Липецкой области есть такие активные, неравнодушные люди. Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. И делают это бескорыстно. Волонтерские акции и проекты обязательно поднимут и других людей на добрые дела. И мы обязательно будем помогать им», –  подчеркивает Игорь Артамонов.

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