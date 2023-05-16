Котельные без «Квадры»: что дальше?

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

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Состоялась седьмая сессия Совета депутатов городского округа г. Елец, на которой народные избранники обсудили свыше десятка вопросов. Сессию провел председатель горсовета В. Н. Никонов, в ее работе участвовал первый зам. главы администрации города Н. М. Родионов и другие официальные лица.

Одной из обозначенных тем, находящихся под пристальным контролем всех ветвей власти и заботящей значительную часть городского населения, была ситуация с котельными, до недавних пор обслуживаемыми ПАО «Квадра»: компания-энергопоставщик передает арендуемые у города объекты в ведение муниципалитета, и теперь обеспечением функционирования этих пунктов по выработке тепла и горячей воды будет заниматься городская служба.

На сессии выступает начальник ОМВД России по г. Ельцу полковник Р. В. Киншаков.

Как найти участкового?

Первым на сессии с отчетом об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по г. Ельцу за 2022 год (его полный текст опубликован на сайте «Красного знамени» kznam.ru) выступил начальник горотдела полиции Р. В. Киншаков. Монолог Романа Валерьевича, впоследствии перешедший в диалог с депутатами, оказался самым продолжительным по времени: у народных избранников в запасе были и личные истории общения с полицией, которыми они эмоционально делились с молодым руководителем городского подразделения МВД (полковник возглавляет отдел всего полгода). Предъявлялись жалобы на слабую эффективность работы правоохранителей в конкретных ситуациях, на трудности, связанные с поиском участковых, с которыми порой не связаться (телефоны не отвечают), и самих их не сыскать.

Много говорили об убогом состоянии опорных пунктов участковых уполномоченных полиции (УУП), два из которых, по словам Р. В. Киншакова, он своим приказом закрыл — в бывшем здании ОМВД на ул. Октябрьской и на ул. Гагарина, что рядом с агрегатным заводом: работать в таких условиях невозможно.

На сегодняшний день в Ельце самые приличные апартаменты для приема граждан УУП есть только в двух местах — в новом ОМВД (мкр. Александровский) и в его лучковском подразделении — в ОГИБДД. Оба эти здания «эмвэдэшные», а остальные помещения, предназначенные для работы УУП, находятся на балансе муниципалитета. Ремонт в них не делался долгие годы, интерьер с ободранными обоями на стенах и таким же линолеумом на полу — картина, конечно же, неприглядная. Возможно, тенденция к ее видоизменению наметится после того, как на ситуацию обратили внимание депутаты. Во всяком случае, сам Р. В. Киншаков выразил готовность всячески содействовать этому.



Дистанционные мошенники засели на Украине

Роман Валерьевич рассказал и о проблеме, связанной с дистанционным мошенничеством. На сегодняшний день, напомним, по объему украденных сумм это самый опасный вид хищения денежных средств у населения. Облапошенные люди в результате жульнических обзвонов переводят преступникам миллионы рублей, залезают в кредиты, отдают последнее. Схемы обмана практически неизменны: звонят «сотрудники банков», «силовики» и «дети-внуки», «попавшие в беду».

Массированная всесторонняя и разноплановая пропаганда здравого смысла в данном случае не срабатывает: ведомые невидимыми незнакомцами ельчане всех возрастов и социальных групп (разве что за исключением несовершеннолетних), как зомби, уже не первый год послушно выполняют требования злоумышленников.

По словам Р. В. Киншакова, недавно елецкие оперативники угро отдела МВД поймали одного такого деятеля (аж в Башкирию за ним ездили). На персонаже — 10 эпизодов, суммы внушительные.

«Неужели нельзя схватить за руки и остальных?» — спросили полковника полиции депутаты. В том-то и дело, что нет. «Своих», российских мошенников, технически отследить и задержать можно. Но большинство таких абонентов действует с территории сопредельного государства (то бишь из Украины).

…Слабый человек жаден, глуп и ленив. Ему неохота работать даже головой. Мошенники — хорошие психологи, пользуются такими особенностями психики индивидуума. И началось это не вчера: финансовые пирамиды («МММ», «Властелина» и пр.), современные онлайн-марафоны «личностного роста» вкупе с телефонным мошенничеством — одного поля ягоды. И готовых пожать горький урожай — легион.



Как пить дать

Значительное количество (пожалуй, большинство) тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с травмированием и (или) убийством людей, в Ельце совершается на почве злоупотребления спиртным. Молодежь и взрослые люди, отцы семейств, в многочисленных пивнушках, работающих фактически денно и нощно, наливаются спиртным до скотоподобного состояния, а потом начинают выяснять отношения — проламывают друг другу головы, пыряют ножами… «Отдыхают» таким образом по полной программе.

Роман Валерьевич высказал мнение о том, что рейдовые мероприятия в данном случае погоды не сделают — надо либо обязать общепит цены поднять, чтобы спиртное стало менее доступным, либо вводить жесткие временные ограничения по реализации алкоголя в таких точках.

Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет: каждый алкаш в курсе, где поблизости торгуют «бимпером» (Р. В. Киншаков с улыбкой отметил, что впервые услышал этот термин в Ельце). Более «продвинутые» выпивохи ходят к шинкарям, продающим дешевое нелицензированное пойло. Недавно, по словам Романа Валерьевича, в гаражах поймали одного такого бутлегера, около полутонны алкогольного суррогата у него изъяли.

…В местных пабликах соцсетей годами муссируется тема о том, что в нашем городе «негде посидеть, культурно отдохнуть».

Вот неправда. В Ельце целых 3 места, где можно посидеть: одно — в Ольшанце, два других — на ул. Коммунаров, расположены рядом. Туда и отправляются те, кто от души «наотдыхался» в пивнушках и на дому. С досугом, правда, там напряженка — он жестко лимитирован.



О публичных слушаниях

и изменениях

в бюджет

На сессии назначена дата публичных слушаний по отчету об исполнении городского бюджета, они состоятся в зале заседаний администрации Ельца в 10 часов 30 мая. Также внесены изменения в бюджет городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Как сообщила на заседании сессии начальник муниципального управления финансов Н. В. Лыкова, объем доходов городской казны в текущем году увеличивается на 99426,8 тыс. руб., в основном за счет безвозмездных поступлений (75000 тыс. руб.), расходы выросли на сумму в 206291 тыс. руб., из которых 106864,2 тыс. руб. — это остаток денег на счетах по учету средств горбюджета на 1 января 2023 г., предусмотренных на строительство ФОКа на ул. Героев.



Объекты

для приватизации

и выдвижение членов УИК

В прогнозный план приватизации муниципального имущества внесены 4 объекта: 3 нежилых помещения — на ул. Радиотехнической, Мира, Л. Толстого (два из которых с земельными участками) и встроенное помещение стоматологической поликлиники, что на «Эльте». Два ИП, арендовавших объекты на ул. Мира и Радиотехнической, могут воспользоваться преимущественным правом на их покупку по рыночным ценам.

Также на сессии депутаты одобрили предложение горсовета ТИК г. Ельца назначить членами 49 участковых избирательных комиссий (УИК) на текущую пятилетку ряд горожан, хорошо зарекомендовавших себя в этом качестве — людей толковых, проверенных опытом.



Разрешение

на взлет-посадку

Депутаты утвердили изменения в положении муниципального управления дорог, транспорта и благоустройства, касающиеся двух тем: городская власть теперь не занимается выдачей разрешений на движение большегрузов по местным дорогам, но может позволять (или запрещать) запуск в границах населенного пункта разного рода беспилотников, подъем аэростатов, осуществление парашютных прыжков и т. п.

Перечень позиций подзаконного акта по второму вопросу широк, в нем несколько десятков пунктов. Впрочем, и эта тема касается ограниченного количества ельчан. Однако общеизвестно, что работе с квадрокоптерами и тем более с беспилотниками сейчас уделяется особое внимание: за их самовольный запуск может так «прилететь», что мало не покажется.



Новые ТОСы

В Ельце образуются 3 новых субъекта территориального общественного самоуправления (ТОСы), их границы утвердили на сессии. Это территории возле МКД № 33 по ул. Октябрьской, № 2 по ул. Черокманова и № 6 по ул. Кротевича.

Участие ельчан в преобразовании своих дворов — дело хорошее, нужное. Опыт практической реализации этой программы с многоуровневым софинансированием свидетельствует об ее эффективности, населением она востребована. Как отметил председатель Совета депутатов В. Н. Никонов, главная задача муниципальной и областной власти — всяческое содействие работе ТОСов: это вопрос доверия к власти со стороны населения.



ЗАГС объединяют

с архивом

Две муниципальные структуры — отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и архивное управление — сливают в одну. Она теперь будет называться управлением записи актов гражданского состояния и архива администрации городского округа г. Елец.

Для населения в принципе ничего не изменится — нововведения связаны с оптимизацией чиновничьего аппарата и тем, что значительная часть функций ЗАГСа давно передана МФЦ.



«Горячие» проблемы

В грядущий отопительный сезон Елец вступит без участия в этом процессе ПАО «Квадра»: обслуживаемые компанией котельные передаются городу. Это означает, что их надо взять на баланс какого-либо муниципального предприятия. Депутаты горсовета на сессии задали многочисленные вопросы на животрепещущую тему зам. главы администрации города Н. М. Родионову.

Если вкратце изложить последовавший за всем этим диалог, то на сегодняшний день проблема такова, что вопросов по ней больше, чем ответов.

Сейчас идет традиционная двухнедельная сезонная опрессовка сетей, на время которой в часть МКД попеременно прекращается подача горячей воды. Задача ремонтников, как и всегда, — максимально эффективно отработать по выявлению и устранению порывов, чтобы потом не долбить асфальт и мерзлую землю, оставляя (пусть и временно) без тепла многоквартирные дома в осенне-зимний период.

Хозяйство, оставляемое Ельцу «Квадрой», во всех смыслах беспокойное: газовые котельные — это не собачьи будки, а объекты высокого класса опасности, и даже оформление и утверждение всей многочисленной документации, предваряющей получение новым предприятием лицензии на деятельность, процесс небыстрый.

Новое МУП «Елецсервис» создается на базе МБУ «Благоустройство» путем реорганизации последнего. Предполагается, что с лета муниципальное унитарное предприятие уже должно начать работать. И тема эта настолько серьезна и важна, что процесс приема-передачи котельных находится на личном контроле губернатора Липецкой области И. Г. Артамонова — он при необходимости выходит на московское руководство «Квадры» для оперативного решения тех или иных рабочих вопросов.

Словом, вопрос новый и сложный, и, как отметил на заседании сессии Н. М. Родионов, решение всех навалившихся в связи с этим проблем в предлагаемых обстоятельствах вряд ли выйдет «безаварийным». И вовсе не по вине местной власти: соблюдение массы законодательных и иных условностей и формальностей подразумевает, как минимум, выделение крупной суммы денег (у облбюджета город на эти цели намерен запросить 90 млн рублей) и наличие времени.

С первым, надо полагать, проблем возникнуть не должно. А вот хронометраж подготовки и утверждения необходимой документации, без которой получение разрешения на функционирование отдельно взятого объекта (или в целом самого МУПа) невозможно, — константа, на которую не повлияешь: иначе будут нарушены нормы законодательства.

Остается надеяться на то, что таких «сучков» и «задоринок» окажется немного. Во всяком случае, горячую воду населению после опрессовки намерены подать как положено, по графику, — разумеется, со скидкой на форс-мажоры, связанные с ликвидацией порывов.

Само собой, к теме создания нового МУПа депутаты горсовета на грядущих сессиях еще не раз вернутся. Собственно, и саму реорганизацию МБУ понадобится проводить через представительный орган власти, как и в случае с ЗАГСом и архивом. А пока в Совете депутатов создана рабочая группа, которая намерена отслеживать тему котельных и по возможности содействовать данному реорганизационному процессу.