Достойные примеры для отцов, детей и матерей

В Международный день семьи, 15 мая, в правительстве Липецкой области состоялось награждение многодетных родителей региона. Среди 25 пар — супруги Пищулины и Кадура из Ельца. Они стали лауреатами областной премии, которая присуждается многодетным семьям.

Семья Пищулиных.

Семья Кадура.

Супруги Дмитрий Николаевич и Анна Юрьевна Кадура живут в любви и согласии уже 27 лет. В Липецкую область они переехали из Мариуполя через год после свадьбы. Семеро детей в семье воспитываются в атмосфере любви и ласки, в соответствии с традициями русского православия. Дмитрий Николаевич — настоятель Введенского храма села Станового, благочинный Становлянского церковного округа и секретарь Елецкой епархии. По стопам отца решили пойти старшие сыновья Серафим и Николай. Они с отличием окончили Санкт-Петербургскую духовную академию Русской православной церкви, получили также образование в ЕГУ им. И. А. Бунина, в настоящее время служат в храмах: Серафим — в Ельце, Николай — в Санкт-Петербурге.

Дмитрий и Анна, как когда-то их мама, выбрали медицину, учатся в московских вузах. Младшие Тихон, Алексей и Иван — школьники.

Своим примером Дмитрий Николаевич и Анна Юрьевна показывают, что семья и дети — главные ценности в жизни.

Так же считают и супруги Пищулины. У них подрастают четверо детей. Виктория, Ксения и Ярослав учатся в школе № 17 им. Т. Н. Хренникова, показывают отличные результаты. Малышу Глебу в 2023-м исполнится год.

Мама и папа для ребят — достойный пример. Сергей Николаевич работает машинистом электровоза в локомотивном депо, Ольга Владимировна — домохозяйка, посвятила себя воспитанию и всестороннему развитию детей. Родители помогают им в учебе, увлечениях, принимают и поддерживают их стремления и успехи.

Областная премия — хорошая поддержка для многодетных семей. По сведениям органов социальной защиты населения, на 1 апреля 2023-го в Липецкой области таких семей 17358, это на 1426 больше, чем годом ранее. В них воспитывается 57299 детей