Площадь Ленина ждут перемены

В Ельце состоялись мероприятия, на которых студентам вузов и колледжей, а также общественникам был представлен проект благоустройства площади Ленина в рамках конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.



Как изменится

центр Ельца?

Согласно плану, предложенному главным архитектором проекта Валерией Андреевной Авдониной, основная задача реконструкции — сделать площадь комфортной для пребывания людей, особенно маломобильных групп населения. Также будет осуществлен ремонт гранитных ступеней и облицовки с сохранением первоначального вида. Создадут зоны отдыха в сквере и на аллее рядом с художественным отделом краеведческого музея.

На месте трехъярусной клумбы появится амфитеатр с Wi-fi-зоной и возможностью зарядки телефонов, а также пандус для удобного спуска и подъема. Памятник В. И. Ленину обзаведется табличкой, его переместят на историческое место к Дому торговли. Обновится мощение, а в центральной части площади появится карта центра города со всеми достопримечательностями, выложенная декоративной плиткой. Также планируется высадить новые деревья для озеленения пространства.

Благоустройство затронет также улицу за Домом пионеров и школьников. Здесь появятся зона отдыха и кафе, обновятся тротуары, а Доску почета юных ельчан переместят в Детский парк.

В марте и апреле прошли публичные слушания, на которых ельчане могли поделиться своим мнением, отметить, что им нравится или не нравится в новой концепции и какие изменения они хотят предложить.



Обновить, сохранив историчность

В XVIII — XIX веках площадь носила название Хлебной — на ней вовсю кипела торговля, а в нынешнем Доме пионеров и школьников располагалась хлебная биржа. В советский период здесь появился памятник вождю мирового пролетариата, место стало идеологически важным, тут проводились официальные мероприятия, парады и митинги. В своих выступлениях В. А. Авдонина отметила, что важно сохранить исторический облик площади, расположить основные объекты на их исторических местах, а также оформить пространство в едином архитектурном стиле со скверами Бунина и Соломенцева, которые раньше были частью этого пространства.

Главная задача проекта — осовременить площадь Ленина, сохранив при этом ее исторический дух. Это привлечет больше ельчан и гостей города, желающих узнать о нем, поможет погрузиться в прошлое.

Важен свежий взгляд молодежи

Елецкая молодежь также присоединилась к обсуждению новой концепции площади Ленина. Ее презентации прошли в ЕГУ им. И. А. Бунина, ЕЖТЭиС, ЕКЭПиОТ, колледже искусств им. Т. Н. Хренникова.

— Мне хотелось, чтобы на площади было больше мест для отдыха. Здесь проходит множество мероприятий, посещаемых людьми разных возрастов. Концерты длятся долго, трудно выстоять их до конца, а сидячих мест хватает не всем. Поэтому тут необходимы скамейки, это новшество, на мой взгляд, украсит и оживит обновленный центр, сделает его комфортным, привлечет сюда больше людей, — отметила председатель студенческого совета ЕГУ им. И. А. Бунина, студентка 3-го курса института филологии Ольга Быкова.

По словам главного инженера елецкого УКСа В. Н. Галкина, на первых обсуждениях новой концепции, проходивших в Доме пионеров и школьников, присутствовала преимущественно взрослая аудитория. Презентации в учебных заведениях позволяют услышать молодежь Ельца, увидеть свежий взгляд на внешний вид города, а также показать ребятам, что и их мнение важно и будет учитываться при проведении работ по благоустройству.



Учесть мнение каждого ельчанина

Заключительные презентации и обсуждения концепции благоустройства состоялись в администрации Ельца и на самой площади Ленина.

— Мнения касательно обновления площади разделились. Старшему поколению привычен ее нынешний вид, а молодое поколение хочет видеть это пространство обновленным. При таком раскладе сложно сделать какой-то однозначный вывод, устроивший бы всех. Поэтому и решено провести итоговое обсуждение на самой площади, общаясь с горожанами и прислушиваясь к их пожеланиям и замечаниям, — поделился мыслями с журналистами главный инженер УКСа В. Н. Галкин.

Сейчас на площади Ленина установлен стенд, на котором изображен новый план, чтобы ельчане поняли, как она может преобразиться. Проект будет представлен Минстрою на конкурс к 1 июня, результаты станут известны 1 сентября. И если Елец выиграет грант, работы по реконструкции и благоустройству площади начнутся уже в следующем году.