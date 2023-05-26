Форум «Область будущего» ждёт молодых IT-специалистов

В Липецкой области продолжается регистрация на молодёжный образовательный форум «Область будущего», который в этом году впервые пройдет в рамках платформы «Росмолодежь.События». В этом году «Область будущего» выступит в статусе окружного форума и соберёт на своей площадке около 300 участников со всего Центрального Федерального округа.

С 18 по 28 июля молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет объединятся на Липецкой земле для создания новой IT-среды. В рамках форума пройдут образовательная программа, где рассмотрят лучшие практики использования информационно-коммуникационных технологий и поработают над совершенствованием цифровой среды, а также полезная и внеучебная программа. Участники прокачают свои навыки в IT-сфере, обменяются опытом с коллегами из разных регионов и получат полезные контакты.

Форум пройдет в две смены:

С 18 по 21 июля – смена «IT-ГОРОД»: для представителей молодёжи, желающей ознакомиться или реализовывать себя в программировании, разработки приложений, участников киберспортивных организаций и дисциплин, специалистов в области дата-саентист, дата-инженеров и аналитиков, Python и Java-разработчиков, а также специалистов кибербезопасности и начинающих разработчиков социально-ориентированных IT-инструментов;

С 25 по 28 июля – смена «IT-ИСКУССТВО»: для молодых представителей цифрового искусства, веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушн-дизайнеров, геймдизайнеров, индустрии дизайна виртуальных миров и VR/AR – разработчиков.

Также в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодёжных проектов, участники которого смогут получить до 1 млн. рублей на поддержку социально значимых проектов.

Стоит отметить, что в этом году «Область будущего» станет местом обсуждения передовых разработок и проведёт чёткую линию «от технологий до их практической реализации».

Регистрация на форум доступна на сайте: https://events.myrosmol.ru/events/oblast_budushchego_2023.

Организатором мероприятия выступают Правительство Липецкой области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Информация о проведении мероприятий форума размещается на официальных интернет ресурсах: на сайте областьбудущего.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте» — «Молодежь Липецкой области» (https://vk.com/48mol) и «Форум «Область будущего» (https://vk.com/oblastfuture).

Контактное лицо: начальник отдела реализации форумной кампании Г(О)БУ «Центр молодежи» – Иманов Эльдар Мубаризович, тел. 8(915) 851- 47-17.

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Росмолодёжь.События – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности «Большая перемена» и другие).

В линейку форумов Росмолодёжи в 2023 году вошли 25 площадок. Шестнадцать всероссийских форумов: «ШУМ», «Территория смыслов», «Истоки», «Всероссийский молодёжный форум IT-технологий», «Экосистема», «ОстроVа», Форум рабочей молодёжи, «Машук», «Амур», «Байкал», Форум (слёт) казачьей молодёжи, Форум молодых предпринимателей, Форум социального призвания, «Российский Север», «Юг молодой» и образовательные заезды «Таврида.АРТ». Восемь окружных форумов: «Шерегеш», «УТРО», «Область будущего», «iВолга», «Ладога», «БерегА», «Каспий», «На волне». Международный форум: «Евразия Global». Каждый форум имеет тематику и ценность для участника, реального социального заказчика (регион или орган власти) и партнёров из числа отраслевых лидеров и госкорпораций. По итогу будет достигнут результат, значимый для участников, отраслей и места проведения форума.