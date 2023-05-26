Уважаемые предприниматели!

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Администрация города поздравляет вас с профессиональным праздником!

Собственное дело — нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит налоги в бюджет, привлекает инвестиции, вносит свой неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашего родного города.

В сложившейся ситуации особенно не просто развивать и поддерживать собственное дело, и мы выражаем вам искреннюю признательность за вашу энергию, настойчивость, инициативность.

Хорошим подарком к празднику для нескольких елецких предприятий и бизнесменов стала победа в ежегодном общегородском конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства.:

— ООО «Вертикаль» (производство асфальта, бетона) — победитель ежегодного общегородского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Елец по итогам 2022 года в номинации «Бизнес года в сфере производства/строительства»;

— ООО «СБС-РЖК Плюс» (управляющая компания) — победитель ежегодного общегородского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Елец по итогам 2022 года в номинации «Бизнес года в сфере услуг»;

-ООО «Фармат» (деятельность по продаже канцтоваров) — победитель ежегодного общегородского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Елец по итогам 2022 года в номинации «Бизнес года в сфере торговли»;

— АО «Прожекторные угли» — победитель ежегодного общегородского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Елец по итогам 2022 года в номинации «Лучший работодатель года в сфере малого и среднего предпринимательства»;

— ООО «Велес-Агро» — победитель ежегодного общегородского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Елец по итогам 2022 года в номинации «Социально-ответственный бизнес года».

По наибольшему количеству баллов ООО «Вертикаль» признано победителем Конкурса среди всех номинантов.

Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия, надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок и реализации бизнес-проектов, удач и побед

Желаем новых профессиональных высот, дальнейших вам успехов, роста доходов и новых идей!