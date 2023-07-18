ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СК РОССИИ В. М. МУРАТОВ ПРОВЕДЕТ В ЕЛЬЦЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ

21 июля с 10-30 до 12 часов заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области полковник юстиции Вадим Михайлович Муратов проведет личный прием граждан.

Выездной прием состоится в здании территориального cледственного отдела, расположенного по адресу: г. Елец, ул. Мира, 107 (напротив Дома школьников). Записаться на прием можно с 9 до 18 часов по телефону: 8 (4742) 35-88-30.

Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области.