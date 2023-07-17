Тренинг «Основы предпринимательской деятельности»

21 июля 2023 года на площадке центра «Мой бизнес» в городе Елец (ул. К. Маркса, д.15,

конференц-зал) в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

состоится консультационный тренинг для начинающих бизнесменов – «Основы

предпринимательской деятельности».

В рамках семинара будущие предприниматели изучат:

понятие и структуру бизнес-плана

карту навыков предпринимателя

особенности бизнес-планирования для самозанятых граждан

как презентовать проект инвестору или при защите для получения государственной поддержки,

Познакомятся с действующими мерами поддержки для начинающих предпринимателей региона.

По окончании обучения будут выданы именные сертификаты участников.

Спикер мероприятия: Маргарита Болдырева, бизнес-тренер и сотрудник Центра поддержки

предпринимательства Липецкой области. Участие – бесплатное!

Телефон для справок: +7(47467) 9-08-01.