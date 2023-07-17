Тренинг «Основы предпринимательской деятельности»
21 июля 2023 года на площадке центра «Мой бизнес» в городе Елец (ул. К. Маркса, д.15,
конференц-зал) в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
состоится консультационный тренинг для начинающих бизнесменов – «Основы
предпринимательской деятельности».
В рамках семинара будущие предприниматели изучат:
- понятие и структуру бизнес-плана
- карту навыков предпринимателя
- особенности бизнес-планирования для самозанятых граждан
- как презентовать проект инвестору или при защите для получения государственной поддержки,
Познакомятся с действующими мерами поддержки для начинающих предпринимателей региона.
По окончании обучения будут выданы именные сертификаты участников.
Спикер мероприятия: Маргарита Болдырева, бизнес-тренер и сотрудник Центра поддержки
предпринимательства Липецкой области. Участие – бесплатное!
Телефон для справок: +7(47467) 9-08-01.