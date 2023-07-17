новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Как это сделано

Тренинг «Основы предпринимательской деятельности»

0 10

21 июля 2023 года на площадке центра «Мой бизнес» в городе Елец (ул. К. Маркса, д.15,
конференц-зал) в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
состоится консультационный тренинг для начинающих бизнесменов – «Основы
предпринимательской деятельности».
В рамках семинара будущие предприниматели изучат:

  • понятие и структуру бизнес-плана
  • карту навыков предпринимателя
  • особенности бизнес-планирования для самозанятых граждан
  • как презентовать проект инвестору или при защите для получения государственной поддержки,
    Познакомятся с действующими мерами поддержки для начинающих предпринимателей региона.

По окончании обучения будут выданы именные сертификаты участников.

Спикер мероприятия: Маргарита Болдырева, бизнес-тренер и сотрудник Центра поддержки
предпринимательства Липецкой области. Участие – бесплатное!

Телефон для справок: +7(47467) 9-08-01.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

«Елецгидроагрегат»

Трудовой семестр старшеклассников

СВЯЗЬ, ИЗМЕНИВШАЯ НАС!

«Гидропривод»

Прожекторные угли

Новости ВРФ