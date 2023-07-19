новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Даты

Дом в деревне Озерки

0 22

Роман ДЕМИН
Двадать лет назад, в 2003 году, на территории бывшей усадьбы, в которой прошло детство И. А. Бунина, в деревне Озерки был построен дом из бревен лиственницы.

Реконструкцию барской усадьбы делали по проекту елецкого архитектора и краеведа Александра Васильевича Новосельцева. Позже тут восстановили и часть каменной ограды с въездными воротами.

По мнению многих литературоведов и поклонников творчества Ивана Алексеевича, именно Озерки он описал в романе «Жизнь Арсеньева» под названием Батурино.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Международный день шахмат

«Это главное слово – семья»: цикл мероприятий муниципальных…

Сегодня, 11 июня, третий день фестиваля им. Т. Н.…

Как строили «Труд»

Жизненная история Зинаиды и Анатолия

1 из 23
Новости ВРФ