Дом в деревне Озерки

Роман ДЕМИН

Двадать лет назад, в 2003 году, на территории бывшей усадьбы, в которой прошло детство И. А. Бунина, в деревне Озерки был построен дом из бревен лиственницы.

Реконструкцию барской усадьбы делали по проекту елецкого архитектора и краеведа Александра Васильевича Новосельцева. Позже тут восстановили и часть каменной ограды с въездными воротами.

По мнению многих литературоведов и поклонников творчества Ивана Алексеевича, именно Озерки он описал в романе «Жизнь Арсеньева» под названием Батурино.