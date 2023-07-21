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Горожане

Взяли пять золотых медалей

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Российские школьники взяли пять (!) золотых медалей по физике на международной олимпиаде в Японии. Это самое престижное мировое состязание по этой дисциплине, в нём участвовало полке 80-ти стран. Победителями стали Вячеслав Бобков (школа № 1589, Москва), Егор Потапов (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва) и три представителя Физтех-лицея имени П.Л. Капицы (Долгопрудный, Московская область) — Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов. Наши поздравления!

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