Российские школьники взяли пять (!) золотых медалей по физике на международной олимпиаде в Японии. Это самое престижное мировое состязание по этой дисциплине, в нём участвовало полке 80-ти стран. Победителями стали Вячеслав Бобков (школа № 1589, Москва), Егор Потапов (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва) и три представителя Физтех-лицея имени П.Л. Капицы (Долгопрудный, Московская область) — Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов. Наши поздравления!