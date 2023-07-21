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Благоустройство

Уют в доме, вкусный ужин, любимые книги, интересное хобби – у каждого своё, но всё это невозможно без индустрии торговли.

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С наступающим профессиональным праздником сегодня поздравил лучших работников сферы торговли региона. От их профессионализма во многом зависит благополучие жителей. Приятно отметить, что торговые предприятия Липецкой области регулярно признаются лучшими в стране.

В магазинах становится всё больше местной продукции. Накануне как раз встречался с теми, кто производит товары, в том числе импортозамещающие. Это участники проекта «Стиль-48». Креативные предприниматели – шьют одежду, домашний текстиль, производят косметику. Помогаем им продвигать продукцию, чтобы сфера торговли наполнялась качественными, оригинальными липецкими брендами.

Производителям и продавцам, кассирам и товароведам, мерчендайзерам и маркетологам – всем причастным к развитию сферы торговли желаю успехов! С праздником!

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