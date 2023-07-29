Отделение Социального фонда по Липецкой области назначило единое пособие на 52 тысячи детей региона

С начала года семьям региона Отделение Социального фонда России по Липецкой области выплатило более 1,5 миллиардов рублей единого пособия. Мера поддержки одобрена на 52 тысячи детей региона. Средства также получают более 1,3 тысячи беременных женщин, проживающих в Липецкой области.

Чаще всего для оформления пособия граждане используют портал госуслуг, через него заявления подало большинство семей (почти 100%). Остальные оформили выплаты в клиентских службах регионального отделения Соцфонда или в МФЦ.

Обратиться за пособием жители Липецкой области могут и за пределами региона через портал «Госуслуги». При этом у детей и родителя, подающего заявление, должно быть российское гражданство.

Напомним, что выплата положена на каждого ребенка до 17 лет, а также женщинам, которые готовятся к появлению младенца. При оформлении учитывается имущественное положение семьи.