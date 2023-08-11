О распитии алкогольных напитков в общественных местах

Потребление (распитие) алкогольной продукции регулируются Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

Согласно статье 16 указанного Федерального закона не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом), за исключением потребления (распития) алкогольной продукции, приобретенной в организациях, у крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, потребления (распития) пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобретенных у индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.

Частью 1 статьи 20.20 «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей за потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных приведенным выше федеральным законом.

Между тем, диспозиция части 1 статьи 20.20 КоАП РФ не содержит указания на то, что состав административного правонарушения образует лишь совершение названных действий непосредственно в зданиях детских, образовательных и медицинских учреждений. Земельные участки, предоставленные данным организациям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, также относятся к имуществу данной организации.

Таким образом, распитие пива на детской площадке, находящейся на территории детского, образовательного или медицинского учреждения, образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.20 КоАП РФ.