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Дополнительное образование – очень важная составляющая

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Самый масштабный и старейший профессиональный конкурс среди работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в этом году отмечает свое 25-летие. Организаторами конкурса выступают Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования, оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий. В федеральном заочном этапе конкурса в 2023 году приняли участие 525 человек из 77 регионов Российской Федерации. По его итогам финалистами стали 90 конкурсантов из 40 регионов страны.

Липецкую область представят два педагога дополнительного образования: Александр Булохов в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности» (региональный Центр дополнительного образования) и Валерия Никульникова в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» (Дом творчества «Октябрьский» Липецка). Каждый представит свои методики. Преподаватель веб-технологий Александр Булохов поделится опытом создания интернет-ресурса, который он разрабатывал и наполнял несколько лет вместе с воспитанниками. Получилась настоящая онлайн-школа, где размещены уроки по созданию сайтов, приложений и игр – и все с элементами геймеризации. Руководитель естественнонаучного кружка Валерия Никульникова представит методику изучения биологии с помощью нейросети, которая позволяет развивать воображение, критическое мышление и умение четко формулировать мысли.

«Дополнительное образование – очень важная составляющая воспитания ребенка, потому что дает ему дополнительные навыки для жизни, которых может быть как много, так и вообще нисколько. Интерес к тем или иным направлениям у детей целиком зависит от профессионализма наставников и педагогов. Липчане, которые отправляются на конкурс, вкладывают в свою работу не только знания, но и душу. Поэтому их методики получаются необычными и интересными», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Финал пройдет с 19 по 22 сентября в Санкт-Петербурге. Победитель получит единовременное денежное поощрение от Правительства Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей, а также выплату в размере 100 тысяч рублей от Общероссийского Профсоюза образования.

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