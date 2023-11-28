Рекордный объем собранных в этом году яблок позволил Липецкой области войти в топ-5 российских регионов по этому показателю. В организованном секторе производства получено 80 тыс. тонн, 45 тыс. из них уже заложено на хранение.

В прошлом году липецкие садоводы собрали 54 тыс. тонн яблок. До этого хороший урожай семечковых был собран в 2021 году. Тогда в организованном секторе производства было получено 74,6 тыс. тонн яблок, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства. Производством яблок в Липецкой области занимаются 13 специализированных садоводческих хозяйств. Они расположены в девяти районах, где выращиваются свыше 80 сортов яблок. Более 90% от общеобластного объема товарного производства яблок приходится на два крупнейших садоводческих хозяйства в Лебедянском районе.

Яблоневыми садами в организованном секторе производства области занято 6,2 тыс. га. Почти половина из них – это сады интенсивного типа. Замена высокорослых, экстенсивных насаждений яблони на интенсивные низкорослые сады ведется для повышения объемов производства. В таких садах собирают не менее 300-400 центнеров яблок с гектара. Ежегодно в регионе получают от 50 до 70 тыс. тонн плодов. Площади под садами интенсивного типа увеличиваются. В ближайшие годы липецкие садоводы в организованном секторе производства планируют собирать не менее 100 тыс. тонн яблок. Общий объем плодохранилищ в регионе уже составляет свыше 70 тыс. тонн.

Активному развитию садоводства в регионе способствуют меры господдержки, среди которых субсидии на раскорчевку, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. В нынешнем году на эти направления липецкие садоводы получили около 280 млн рублей. «Выращенные в Липецкой области яблоки пользуются большим спросом, в том числе далеко за пределами региона. Расширение и модернизация этого производства позволит обеспечить жителей качественной продукцией, а также создать новые рабочие места в сельской местности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.