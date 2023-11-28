Центр «Мой бизнес» Липецкой области продолжает сбор деловой литературы для ДНР и ЛНР. Нужны как новые, так и прочитанные книги. Это могут быть издания по бизнес-планированию, маркетинговому продвижению, продажам, ораторскому мастерству, инвестициям, а также автобиографии успешных предпринимателей. Акция проходит в рамках всероссийской инициативы Минэкономразвития РФ #МойбизнесПомогает. Координатором акции на федеральном уровне выступает Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности».

Книгами из собственных библиотек уже поделились предприниматели, сотрудники органов госвласти, офиса «Мой бизнес». Сбор книг продлится до 30 ноября. Неравнодушные жители Липецкой области могут принести книги в центр «Мой бизнес» по адресу: Липецк, ул. Кузнечная, 8. Мотивирующие пожелания от дарителей на форзаце книг приветствуются. Собранную литературу отправят в Ростовскую область, куда стекаются книги со всей страны, а оттуда на Донбасс. Книги будут переданы в коворкинги центров «Мой бизнес», которые уже создаются в новых регионах.

«Хочется верить, что собранные книги помогут жителям новых территорий получить знания, необходимые для успешного старта в предпринимательскую деятельность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.