С. Е. Фадеева: «Каждый человек в душе — творец»

Ирина МЕШАЕВА

Кружево сопровождает прекрасный пол всю жизнь. Сначала это невесомые чепчики и нарядные крестильные рубашечки. Затем украшенное искусными кружевами платье невесты. Ими же нередко отделана последняя в жизни человека одежда.

Такова традиция. В Ельце она неразрывно связана с искусством кружевоплетения. А сохранить ее помогают такие люди, как главный художник фабрики народных художественных промыслов «Елецкие кружева» Светлана Евгеньевна Фадеева.









С. Е. Фадеева и ее дипломная работа, выставленная в музее фабрики.









Работа богородицких умельцев









Знаменитая матрешка в елецких кружевах

От шарфика до пальто

На ее широком рабочем столе — самое необходимое: карандаши, ластик, бумага, в том числе миллиметровая, калька, на которую переносится технический рисунок (сколок). С него печатается изделие для работы кружевниц.

— Светлана Евгеньевна, придумывать узоры — ваша задача? С этого начинается кружево?

— Получаю задание от директора или от маркетологов с выставки или конкурса сделать эскиз. Например, заказчик хочет платье или пальто с кружевом. Предлагаю несколько вариантов, из которых выбирают понравившийся. Затем, если это одежная группа, за дело берется модельер-конструктор. Мне, как художнику, отдают готовые лекала. По утвержденному эскизу я делаю технический рисунок, а девочки в мастерской его «проплетают».

Иногда сама, как художник-модельер, создаю модели. Могу задать тему и конструкцию изделия, отслеживаю, будет ли на нем вытачки и так далее. Могу разработать эскиз модели для молодежи или тех, кто постарше (30 — 50 лет), причем разных размеров. Мода диктует правила, но есть вещи, которые универсальны и подходят каждому независимо от возраста.

Кружево ведь можно использовать по всякому. Тот же воротничок свернул — и готова брошка или украшение в виде кокошника. Любой человек в душе — творец, поэтому фантазия безгранична.

Мы разрабатываем не только одежду, но и панно, пояса, шарфы, зонты, абажуры. Создаем тематические работы больших размеров.

— Кто-то и такие заказывает?

— Да.Помню грандиозный заказ для парижской выставки — огромная кружевная торговая палатка. По задумке заказчиков, лучи света, проходящие сквозь нити, оставляли причудливый рисунок на одежде и теле посетителей, украшая их. Получилось интересно.









Панно «Сказки Пушкина»









Одежда для жизни и для подиума

Еще мы постоянно участвуем в конкурсах. К примеру, в Москве проходит выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья», где представляем панно по различным тематическим направлениям. У нас была работа размером 140 на 188 сантиметров. Сейчас готовимся к очередной «Ладье», она откроется в середине декабря.

Любовь с первого взгляда

— Опыт помогает в работе? Сколько лет вы уже трудитесь на фабрике?

— Пришла сюда в 1993 году кружевницей после окончания тогда еще 30-го училища. А до того и не знала, что есть такой промысел. В школе нас обучали вышивке. Кстати, вышивали на заказ изделия для фабрики, где сейчас работаю. Это были первые заработки.

После школы решила стать портной. Хотелось создавать современные изделия, придумывать новые формы и коллекции. Пришла в училище подавать документы, увидела кружево — и пропала. Это для меня было что-то невероятное, воздушное. Непонятно, как это создается. В общем, случилась любовь с первого взгляда. В итоге приняли без экзаменов на кружевницу. А потом по этой же специальности предложили работу на фабрике.

Но мечта стать художником оставалась. Узнавала, где получить образование, рассматривала варианты. Профессиональные навыки у меня были, а вот художественные… Выход нашелся, причем рядом, через дорогу от места работы. Училище искусств им Т. Н. Хренникова набирало курс художников-реставраторов. Поступила, окончила с красным дипломом. «Корочка» уже говорит о том, что ты понимаешь основы композиции, рисунка и так далее. Вернулась на фабрику, но уже художником.

— Вы, наверное, с детства хорошо рисуете?

— Мама деликатно прививала мне любовь к этому занятию. В семье по традиции ко дню рождения подарок должен быть сделан своими руками. Младшей сестре исполнялось 4 года, мне тогда было 6 лет, мама предложила нарисовать ее любимого героя Львенка из мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню». Нашли картинку, расчертили клеточками сначала ее, потом ватман и аккуратно перенесли рисунок. Я впервые увидела, как можно масштабировать размер. Получилось красиво, сестра осталась довольна.

Первый удачный опыт отложился в памяти. Начала рисовать. Сначала по клеточкам, потом на глаз. Не сразу получалось, стирать приходилось немало. Это понятно. Вот, к примеру, рисовала Малыша и Карлсона. Сказочный персонаж дался проще, а с мальчиком сложнее. Как второкласснице, не имевшей представления об анатомии, передать движение тела? Это надо либо родиться гениальным художником, либо жить в семье живописцев, когда есть кому подсказать.

Хорошо, что мои родители — образованные люди, ценители прекрасного. Нас с сестрой всегда водили в музеи, на выставки, ненавязчиво обращая внимание на картины, художественные ювелирные изделия. Понемногу впечатления от увиденного откладывались в душе и в голове. Думаю, так сформировалось мое творческое начало.

Не потерять изюминку

— Помните свое первое изделие?

— Конечно. Мерное кружево в училище — первое из более сложных, с использованием парной техники плетения. Сейчас в ходу сцепная техника, а парная выполняется в наши дни машинами. Технология создания мерного кружева с использованием множества пар коклюшек, практически утрачена. Да, плетут и так, но единицы. Это уходит в прошлое.

Времена изменились. Мы же не ездим в карете, запряженной лошадьми, когда есть автомобили. Так и здесь. На смену кропотливому ручному труду пришли машины. Прогресс привносит новые технологии, это и проще, и дешевле. Главное — во благо. Только специалисты отличают ручную работу от современной машинной.

— Светлана Евгеньевна, а какая работа — повод для гордости? Что запомнилось?

— Есть такая. Она не только в моей душе оставила след, но и другим понравилась. Как-то разработала интересный орнамент для австрийского заказчика. На сайте эти шторы увидела москвичка и захотела себе такое же покрывало и наволочки. Наши маркетологи повезли готовый заказ в столицу и первое время его выставляли на той же «Ладье». Видимо, какой-то художник-декоратор увидел этот рисунок и украсил им одну из гигантских матрешек сначала в Сити-холле в Москве, а затем в Париже. А я об этом узнала из… кинофильма «Восемь первых свиданий». Смотрю, на заднем плане что-то знакомое. Мой рисунок, вот только подпись «Вологодское кружево». Написала организаторам, обратив внимание, что это работа ельчан.

Такая путаница случается. Много рекламируют Вологду. О нас до недавнего времени слышали меньше. С приходом на фабрику директора Марии Владимировны Карлиной рекламы елецкого кружева стало заметно больше.

Еще одно нужно учесть. Во все времена проводились мастер-классы. Я в свое время бывала в Вологде, учила мастериц плести наш «яблоневый цвет». Это визитная карточка ельчан, узор известен с 50-х годов прошлого столетия. Коллеги стараются взять лучшее, используя технологии.

Считаю, что на производстве нужно вести две линии — вещи, полностью соответствующие традициям, и изделия на заказ, где можно себе позволить отступить от правил. Мы должны сохранять то, что есть, и передать дальше. Это важно — сберечь изюминку нашего кружева, за счет чего они так востребованы и известны.

— Так в чем изюминка елецкого кружева?

— Оно легкое, воздушное, изящное. Четкий растительный орнамент из-за использования большого количества «решеток», которые дают светотеневые переливы. По краю изделий идут оплеты, как бы распушая воротнички и пелерины, создавая ту самую воздушность.

Мы часто используем утолщенные нити — скань, которая филигранно подчеркивает красоту рисунка, особенно если нитка цветная. Металлическая создает эффект морозного утра. Стараемся передать настроение солнечного дня, когда наст искрится под яркими лучами. Женщина, которая носит такие вещи, ощущает себя королевой. Она не только себя украшает, но и окружающий мир.

Частичка души

— Что вдохновляет главного художника?

— Все, что окружает. Капли дождя, отражения в лужах, сосульки на крышах, звуки музыки в открытом окне и пение птиц. Ощущения, как бусы, нанизываются одно на другое и складываются в образы, картинки.

Едешь в автобусе, что-то увидел, зацепило. Домой приходишь — делаешь зарисовки. У художников очень развита интуиция. Мы работаем с кружевом, но на нем не зациклены. Обращаем внимание на картины, резьбу по дереву, ковку, вышивку. Однажды под впечатлением от изделий, выполненных в технике «филигрань», создала салфетку «Ландыши». Интересная, тонкая работа получилась, цветы — как живые.

— Красивое у цветов имя, как и названия многих ваших изделий и коллекций. По какому принципу их даете?

— О, это самое сложное. Надо постараться, чтобы в названии одновременно отражались и тема, и смысл коллекции. Задача — соединить ткань, кружево и еще подобрать музыку, под которую модели выходят на подиум, тогда художественный образ сложится. Огромная работа, причем всего коллектива. Каждый вкладывает в нее частичку души.

— Встречаете ли свои работы на улице?

— Конечно. И не только на улице. По телевизору, бывает, смотришь передачу, кинофильм. Ой, а это наша скатерть или рушник, салфетка. Много вижу платков, палантинов из елецких кружев, когда идет трансляция богослужения из храма Христа Спасителя. Это приятно.

Мы стараемся сделать вещи, которые можно носить в обычной жизни, а не только любоваться ими.

Как художник художнику

— Случаются ли совместные работы, где можно чему-либо научиться или, наоборот, передать свой опыт?

— Довелось поработать с историком моды Александром Васильевым. Участвовала в создании его коллекций «Оттепель» и «Имперская», собравших несколько художественных промыслов. Они показали русское гостеприимство. Представьте: накрытый стол. Скатерть, отделанная нашим кружевом, петербургский имперский фарфор, бокалы из Гусь-Хрустального. Автор сумел доказать, что народные промыслы — не музейные экспонаты. Изделиями можно пользоваться. Это доступно, интересно, креативно.

Наши работы используют и другие мастера. Видела глиняные кружки с елецкими кружевами. Богородицкие мастера придумали игрушки в виде бабушки с внучкой за коклюшками. Есть еще и матрешка с кружевами в руках.

Часто такие идеи рождаются в творческих командировках. Как заряжаешься морально от этих встреч! Творческие люди, как правило, друг друга замечательно дополняют.

Мечты сбываются

— О чем мечтаете? Что еще не воплотили в жизнь?

— Озадачили. Раньше мечтала стать художником. Исполнила. А сейчас, наверное, хочу создать крепкую семью. Пока не сложилось.

Семья — не просто быт. Это большой стимул в работе — знать, что ты нужен, тебя ждут. Нужна опора. Сейчас для меня такая опора сын Алексей. В этом мне повезло, он у меня замечательный.

Считаю себя счастливым человеком: есть любимый и любящий ребенок, родители, которые сумели привить тягу к искусству. Есть и везение: я всегда попадала в прекрасные коллективы. Мне повезло столкнуться с умными и добрыми людьми, по-хорошему — фанатами своего дела. Черпать у них вдохновение — это счастье!