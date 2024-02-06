Сотрудники Госавтоинспекции Елецкого района проводят для детей специальные мастер-классы. В зимний период световой день значительно сокращается и высока вероятность увеличения количества дорожных аварий с участием несовершеннолетних пешеходов, особенно при отсутствии у них вещей и аксессуаров со световозвращающими элементами, рассказывают автоинспекторы на встречах со школьниками.

«Чтобы привлечь их внимание к важности использования световозвращателей, полицейские организуют специальные занятия. Так, вместе с членами отряда ЮИД «Перекресток», действующего в школе села Казаки, автоинспекторы провели с учениками начальных классов мастер-класс по изготовлению полезных «светяшек», – сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Перед началом необычного урока автоинспекторы рассказали школьникам, какие виды световозвращающих элементов существуют и как правильно размещать их на одежде, сумках и рюкзаках. Особенно подчеркивалась важность их применения в сельской местности. Ведь в темное время суток при движении автомобиля с ближним светом фар его водитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Но если пеший участник движения применяет световозвращатель, это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой виден пешеход со световозвращателем на одежде составляет 350 метров. И это дает автомобилисту 15-25 секунд для принятия правильного решения.

Затем ученики с помощью юидовцев сделали световозвращающие значки на свои рюкзаки. Подобные мастер-классы – отличное средство популяризации использования световозвращателей, простая и доступная мера повышения безопасности каждого маленького пешехода. Автоинспекторы будут проводить такие занятия и в других школах Елецкого района. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.