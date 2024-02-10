Персональная ответственность

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Специалисты ОГБУ «Елецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» проводят исследования домашних продуктивных животных на бруцеллез, туберкулез, вакцинируют их против сибирской язвы.

Кроме того, на особом контроле СББЖ — предприятия, на которые может поступать животноводческая продукция из других муниципалитетов или регионов.

Однако в условиях сложной эпизоотической ситуации и хозяева частных подворий, владельцы домашних животных также должны озаботиться проблемой обеспечения безопасности.



Прививать

с правом продавать



В зоне ответственности городской ветслужбы — десятки предприятий и такие хозяйства, как, к примеру, в женском монастыре (там сейчас содержатся около 500 кур-несушек и до 2,5 тысячи перепелов). Кроме того, достаточно много птицы разводят в частных подворьях. В основном этим занимаются в Питомнике, на Черной слободе, на ул. Слободской, Дякина.

По данным госветслужбы, в Ельце зарегистрированы 18 владельцев хозяйств, выращивающих птицу и занимающихся ее реализацией населению. Причем исключительно на рынках.

— На «Дионисе» есть специальные торговые места, там работают специалисты ветслужбы, — отмечает начальник ОГБУ «Елецкая городская СББЖ» В. Л. Стебенев. — Но сначала нужно предъявить соответствующие документы, гарантирующие безопасность товара. Случайного человека сюда торговать не допустят.

Ситуация с обеспечением эпизо­отической безопасности осложнится, когда в Елец начнет поступать птица из других регионов. На сегодняшний день на территории РФ выделено 17 регионов с самым крупным пого­ловьем домашних пернатых. Вся она должна быть вакцинирована, то есть при ее реализации продавец обязан иметь (и представить) соответствующий документ о прививке.



Птичьи коробейники

под запретом



На областном совещании работников подразделений региональной госветслужбы, проводимом в рамках обеспечения мер по недопущению завоза в Липецкую область высокопатогенного гриппа птиц (ВГП), дано поручение подготовиться к вакцинации против этой заразы в ЛПХ, находящихся в 10-километровых буферных зонах вокруг промышленных птицеводческих предприятий.

В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по гриппу птиц ОГБУ «Елецкая городская СББЖ» руководителям городских предприятий, в том числе мясоперерабатывающих направило письменные рекомендации о необходимости принятия соответствующих профилактических мер. Таких юрлиц в Ельце не один десяток — оптовые базы на ул. Товарной и Октябрьской, «Линия», рынки, «Велес-Агро», «Пятерочки» и «Магниты», «Колос», «Агроснабсахар», «Лавский карьер», «Горняк», «Черкизово-Масла», хлебная база и другие.

— Важно ограничить доступ в город иногородней птицы, — продолжает Владимир Леонидович. — Часто люди руководствуются сугубо меркантильными соображениями: хочется взять на стороне молодняк за копейку, чтобы потом у себя продать за рубль. Есть «челноки», стремящиеся погреть руки на таком нехитром бизнесе. Нередко подобными оптовыми продажами перекупщикам занимаются «подпольные» хозяйства, которые не спешат попадать в поле зрения госветслужбы, чтобы не осложнять себе жизнь. Реализуют цыплят, гусят, утят по позвонковой системе, черед объявления в Интернете и СМИ. Все это перепродается где-нибудь по подворотням, в других не установленных для торговли местах. А потом начинаются проблемы: если завозная птица не привита, она, попадая в хозяйство, губит «аборигенов», начинается массовый падеж домашнего поголовья.

В Ельце есть инкубаторные станции по выращиванию молодняка птиц, которые ветслужбе проще проверить, поскольку там ответственное отношение к безопасности продукции, в том числе к вакцинации.



Зебу нет,

но кур счесть надо



Ситуация с распространением инфекционных заболеваний птиц и животных на территории Российской Федерации действительно серь­езная. Птичий грипп опасен и для людей, по информации Россельхознадзора, в 2023 году на территории России было зарегистрировано 75 вспышек ВГП, в том числе в соседних с нашим регионом Воронежской и Белгородской областях. В нескольких регионах РФ (один из них снова Воронежская область) на 22 января зарегистрированы 20 очагов африканской чумы свиней.

Оба эти заболевания создают угрозу государственной экономике и, в частности, животноводческим и птицеводческим отраслям. Поэтому ведение идентификации, учета поголовья — один из эффективных способов предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний птицы и скота.

С 1 марта по постановлению Правительства РФ № 550 от 5.04.2023 г. продуктивная живность (лошади, КРС, свиньи, пчелы, овцы, козы, куры, гуси, утки, индейки, цесарки, перепела, страусы, кролики и даже рыбы и иные объекты аквакультуры, если их выращивают для продажи и разведения) будет учитываться специалистами госветслужбы по групповому или индивидуальному принципу. Процедура эта бесплатная, а перечень живности дан со скидкой на специфику Ельца (в списке есть еще зебу, буйволы, яки, верблюды, олени и прочий скот, который в наших подворьях не разводят).

Россельхознадзор официально разъяснил необходимость обязательного учета домашних продуктивных животных: «Животные, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах, также подвержены заболеваниям и могут быть источником болезни. Таким образом они подлежат маркированию и учету, даже если их содержат не для продажи сельхозпродукции».



Сознательности недостает



Между тем в Ельце некоторые владельцы домашнего продуктивного скота (к примеру, коз) игнорируют ветслужбу, отказываются вакцинировать своих питомцев, исследовать их на наличие бруцеллеза.

— Но если не знать статуса животного (больное оно или здоровое), как разрешить хозяину продавать, к примеру, козье молоко? — резонно замечает В. Л. Стебенев. — По закону у этого человека вообще нет права разводить скот (заниматься птицеводством) с целью последующей реализации продукции. Поэтому мы просто не рекомендуем покупать молоко и молокопродукты (яйца, птицу) у таких владельцев.

На территории Ельца действуют 4 предприятия с убойными мини-цехами, их хозяева — индивидуальные предприниматели, владельцы домашних животных. К ним вопросов нет: бизнесмены взаимодействуют с госветслужбой, все делают по правилам.

В принципе проблема эффективного взаимодействия населения с госветслужбой гораздо шире, чем конкретный аспект, касающийся продуктивного животноводства и птицеводства: горожане зачастую не представляют для обследования специалистам и домашних животных — кошек, собак. А если те своевременно не привиты-не пролечены, да вдобавок могут гулять по улице без присмотра, нет никакой гарантии, что питомец не притащит домой какую-нибудь заразу, опасную для человека. Бывало, когда дети от таких собак и кошек подхватывали стригущий лишай. Да и смертельный случай с покусанной бешеным щенком девочкой-подростком в Ельце еще не забыт.

В ОГБУ «Елецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» есть все для предотвращения и лечения болезней животных — СББЖ полностью оснащена современным оборудованием для исследования и лечения (УЗИ, рентгеновский аппарат и прочее). Высокопрофессиональные специалисты делают непростые операции.

Работники госветслужбы испытывают только дефицит сознательности у населения: если бы ельчане вели себя поактивнее в плане заботы о безопасности своих животных, то и поводов для беспокойства было бы гораздо меньше.