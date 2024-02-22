Заседание КДН и ЗП: итоги, проблемы, перспективы решения

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В администрации Ельца состоялось заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), которое провела ее председатель, зам. главы администрации города М. В. Селянина.

С докладами на заседании выступили зам. председателя КДН и ЗП Н. А. Клокова, начальник отделения по делам несовершеннолетних горотдела полиции О. Н. Окунева и педагог детского технопарка «Кванториум» Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий (ЕКЭП и ОТ) Н. В. Якунина. В работе комиссии также приняли участие старший помощник прокурора Ельца А. В. Горшкова, представители городских органов системы профилактики.



Школьницы

не только распивали, но и транслировали



Традиционно на заседании КДН и ЗП не только подвели итоги работы комиссии за минувший год, но и обозначили основные проблемные аспекты, связанные с правонарушениями и преступлениями — как самих несовершеннолетних, так и в отношении них. А также обсудили факторы, способствующие формированию у подростков мотивов, толкающих их на противозаконные действия. В основном с течением времени эти триггеры не меняются — неблагополучие в семье, стремление проявить себя и самоутвердиться (с перекосом не в ту сторону), отсутствие должного контроля со стороны родителей. У взрослеющего человека, только начинающего осмысленно познавать мир, масса соблазнов и искушений. Задача взрослых — уберечь подростков от пагубного влияния и, как бы это банально ни звучало, наставить на путь истинный.

Как отметила в своем выступлении зам. председателя КДН и ЗП Н. А. Клокова, по данным Росстата, сегодня в Ельце проживает свыше 18,2 тысячи несовершеннолетних, в основном это школьники и учащаяся молодежь.

Наталья Алексеевна отметила, что наиболее распространенные правонарушения среди школьников, зафиксированные в 2023 году комиссией, связаны с распитием спиртного: подростки бравируют этим перед сверст­никами и порой даже не стесняются выкладывать сей процесс в Интернет. К примеру, компания девочек из СШ № 10 не только распивала алкоголь в присутствии родителей, но и вела прямую трансляцию в телеграм-канале.

В прошлом году до 4 фактов увеличилось количество зафиксированных случаев употребления подростками наркотиков (в 2022 юноши и девушки по ст. 6.9 КоАП за подобные действия не привлекались). Потребители из ЕКЭП и ОТ, техникума ж/д транспорта, колледжа информационных технологий (от ЕКИТ отметилась студентка) местным органам системы профилактики хорошо известны.



Проще отчислить?



— К сожалению, в некоторых образовательных организациях системы СПО считают, что проще отчислить проблемного студента, но это неправильная позиция, — отметила Н. А. Клокова. — Отчисляя учащегося, вы нарушаете его право на получение образования. Кроме того, такое «изгнание» в ближайшем будущем поспособствует созданию новой проблемы семейного неблагополучия: безработные и не имеющие профессии родители и их дети потребуют защиты от государства.

Кстати сказать, КДН и ЗП, ежегодно составляющая административные протоколы на правонарушителей, чаще всего это делает именно в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних: в 2023 году на взрослых было составлено 459 таких материалов, на подростков — 293. Сумма наложенных штрафов превышает полмиллиона рублей.



Утаивать —

себе дороже



Практически на каждом заседании комиссии поднимается вопрос о межведомственном взаимодействии. Говорили об этом и на прошедшем. Речь о том, чтобы представители образовательных учреждений свое­временно информировали КДН и ЗП, другие органы системы профилактики о своих внутренних проблемных ситуациях, возникающих в подростковой среде. Сигнализировали, обозначая «болевые точки».

Общеизвестно, к чему приводит латентный (скрытый) буллинг (травля) в школах и ссузах. К сожалению, за последние годы в российских учебных организациях подростки неоднократно и стреляли в своих сверстников, и ножами их резали. Педагоги же сгущающейся атмосферы, предшествовавшей трагедиям, не замечали (или, скорее, предпочитали не замечать). Все знают, к чему это молчание в итоге привело.

В докладе Н. А. Клоковой отмечено, что ответственно к межведомственному взаимодействию относятся в ОШ № 17, СШ № 8 и 10, в гимназии № 97. Наталья Алексеевна похвалила за положительный опыт и небезразличное отношение к детям педагогов детсадов № 5, 41 и 33. Недостаточен уровень профилактической работы в школе № 19, СШ № 23: факты неподобающего поведения и проблемы подростков или умышленно замалчиваются, или остаются без контроля педсостава. Над этим надо работать.



Семьи на контроле



На учете в КДН и ЗП 66 семей, находящихся в социально опасном положении (в 2022 году их было 46), на ежедневном контроле комиссии 140 детей. С 2023 года если подросток ставится на персонифицированный учет, то берется «на карандаш» вся его семья: такая система позволяет четче обозначить проблему возникновения антиобщественного поведения несовершеннолетнего. Проще говоря, понять, как он дошел до жизни такой. С виду ведь нередко кажется — вроде бы и семья благополучная, и дом — полная чаша, а ребенок там изгой и никому не нужен.

Текущий год Президентом РФ В. В. Путиным объявлен Годом семьи. О том, чем живут семьи из социальных групп риска, сотрудники КДН и ЗП, прокуратуры, городского суда, МЧС знают не понаслышке: только в 2023 году ими проведено 168 межведомственных рейдов, в ходе которых представители органов системы профилактики посетили 432 семьи. Были и ячейки общества, которые отказывались решать проблемы с воспитанием детей при поддержке комиссии: комитету опеки давались поручения подготовить иски по ограничению в родительских правах в отношении 12 мам-пап. Кроме того, специалисты КДН и ЗП самостоятельно составили 4 иска в защиту прав и интересов несовершеннолетних.

Наталья Алексеевна подчеркнула, что лишение родительских прав — мера крайняя, и нужно стремиться сделать все возможное, чтобы дать матерям и отцам последний шанс на переосмысление своего поведения.



«Иди ты в баню. Работать»



Один из наиболее эффективных способов уберечь подростков от правонарушений и криминала — организовать их занятость, в том числе трудовую: когда парень или девушка имеют в кармане заработанный, а не выпрошенный у родителей рубль, они уже по-другому смотрят на жизнь, чувствуют себя самостоятельнее.

В 2023 году в Ельце официально трудоустроили 808 несовершеннолетних, из них 191 — по трудовому договору. Оформление ребенка возраста до 18 лет на работу — дело весьма непростое (какому работодателю охота нести ответственность за безопасность детей?). Глава Ельца Е. В. Боровских лично подключался к переговорам с представителями местных юрлиц и ИП, чтобы решить данную проблему. Благодаря этому 54 работодателя (предприятия и субъекты малого и среднего бизнеса) трудоустроили у себя юных ельчан.

Активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних приняли ООО «Елецизвесть» (там временную работу получили 19 человек), ПАО «Прожекторные угли» (15), АО «Елецгидроагрегат» (13), ООО «Велес-Агро» (12), ИП А. С. Волобуев (10), ОАО «Гидропривод» (9), АО «Агроснабсахар» и ИП Ю. Н. Агеев (по 8), по 5 человек трудоустроены в ООО «Городские бани» и «Кружевной край», на хлебную базу № 3.



Я бы в блогеры пошел…



…Многие современные юноши и девушки, соблазненные возможностями Интернета, рассуждают так: какой смысл учиться, получать специальность, когда можно спокойно вести блог и зарабатывать миллионы, к примеру, как Елена Блиновская или Аяз Шабутдинов — просто раздавая людям наставления поверить в себя.

Но актуальная повестка меняется и очень быстро. Блиновская и Шабутдинов сейчас сидят в сизо, все их счета арестованы, и перспективы у этих блогеров, судя по всему, отнюдь не радостные. Некоторым таким интернет-деятелям, возжелавшим срубить деньжат по-легкому, уже дали по 7 — 8 лет колонии. Вот там-то их точно обеспечат работой по специальностям, востребованным на рынке труда.

Понимание того, что профориентационный вектор в России необходимо выстраивать в угоду современным рыночным требованиям, есть. А вот действенный механизм этого процесса еще не создан. Об этом, кстати сказать, во время прошлого визита в Елец с сожалением говорил и губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов.

Башкортостан «рулит»

В 2023 году в Ельце наметился рост подростковой преступности. Ненамного (24 преступления против 23 в 2022 году), но все же. В основном (20 фактов) это криминал против собственности. Одно преступление касалось сферы незаконного оборота наркотиков, 3 — против жизни и здоровья граждан. Из 14 подростков, преступивших закон (в прошлом году таковых было 17), 12 — елецкие (на них 12 преступлений), 10 фактов криминала (мошенничество) — на жителе Башкортостана (!), еще 2 — на деятеле из Московской области.

Необходимая ремарка: если какой-то юный преступник дистанционно, даже ни разу не побывав Ельце, «нашалил» у нас в городе, к примеру, обманув местных жителей, данный криминал по месту его совершения и регистрируется, «утяжеляя» таким образом статистику муниципальной КДН и ЗП, а также отделения по делам несовершеннолетних горотдела полиции.



Распознать дроппера



Как отметила в своем докладе начальник отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) горотдела полиции О. Н. Окунева, возрастные группы преступников в 2023 году были таковы: 16 — 17 лет — 10 человек, четверым по 14 — 15 лет. Образовательные учреждения, где они учатся: ЕКИТ (4 преступления), по 2 — ЕКЭП и ОТ, гимназия № 11 и ОШ № 15, по одному преступлению совершили учащиеся школы № 19, СШ № 10 и центра СПО ЕГУ им. И. А. Бунина. Парней — 12, девушек — две. Ранее по уголовным статьям никто из них не привлекался и на профучете не состоял. Вместе с тем в сравнении с 2022 годом на четверть выросло количество преступлений, совершенных пьяными подростками.

Ольга Николаевна обратила внимание на то, что дети в силу возраста и отсутствия жизненного опыта особенно подвержены влиянию извне, и важную роль в этом играет Интернет. В современной России распространяется дропперство. Дропперы (или дропы) — это подставные люди, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт россиян. Термин происходит от английского слова «drop», что дословно переводится как «бросать, капать». «По оценкам Сбера, число граждан по всей России, имеющих признаки дропов, составляет около 500 тыс. человек — банк уже поставил на дополнительный контроль более 35 тыс. таких клиентов», — пишут «Известия».

И среди елецких подростков есть совершавшие подобные преступления. Причем не в нашем городе: дропперы по указаниям «работодателей», поступавшим через телеграм-каналы, ездили в указанные географические точки и проделывали там свои криминальные дела.

Ольга Николаевна призвала педагогов и родителей обращать внимание на изменившееся поведение подростков: частое отсутствие на занятиях, немотивированные длительные отлучки из дома, внезапное «обогащение» и т. п.



Когда родитель

не авторитет



Как уже отмечалось, основные причины преступлений, совершаемых подростками, — неблагополучие в семье, отсутствие должного родительского контроля (нередко и отрицательное влияние самих пап-мам; на учете в ОДН 106 таких горе-родителей), желание самоутвердиться, пофорсить перед ровесниками.

Сотрудники ОДН в 2023 году выявили 16 фактов реализации спиртного несовершеннолетними, виновные привлечены к административной ответственности. Еще 20 взрослых привлекли за вовлечение подростков в распитие спиртного.

В прошлом году в отношении детей было совершено 19 преступлений (в 2022 году — 26), в том числе 6 — против половой неприкосновенности несовершеннолетних (в 2022 зарегистрирован один такой факт). Причем 2 преступления данной категории датируются еще 2014 годом (о их совершении стало известно лишь в прошлом году). Все подозреваемые мужского пола и с потерпевшими были ранее знакомы.



«Техноконнект» поможет найти себя



На заседании КДН и ЗП также выступила педагог детского технопарка «Кванториум» ЕКЭП и ОТ Н. В. Якунина, представившая проект «Техноконнект». Он профориентационный и в широком смысле призван помочь трудным подросткам определиться с личностными ориентирами.

Затея хорошая, но, как отметила председатель КДН и ЗП М. В. Селянина, важно, чтобы «Техноконнект» стал полезен не только для самих юношей и девушек, но и в целом для Ельца — лишь тогда можно будет говорить о его практической значимости.