«Девушка с моторчиком» — одна из лучших

По итогам работы за 2023 год судье Елецкого городского суда Липецкой области В. А. Юрченко присуждена премия им. Г. Б. Прозорова.

Этой премией награждаются судьи-цивилисты, чья работа по рассмотрению гражданских дел признана лучшей в области по итогам года. Гаральд Прозоров с 1964 по 1994 годы занимал должность заместителя председателя Липецкого областного суда по гражданским делам.

Много лет назад, еще на заре юридической карьеры Вероники Алексеевны (в девичестве Назаровой), газета «Красное знамя» опубликовала заметку об энергичной сотруднице горсуда, которая называлась «Девушка с моторчиком».

«Моторчик» с годами определенно поднабрал оборотов.