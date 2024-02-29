А что же не движется там, по реке?

Роман ДЕМИН

На реке Быстрой Сосне есть достопримечательность, а заодно интересное гидротехническое сооружение, так называемый аванпостный ледорез, в народе более известный, как водозабор, или «утюг», и вскоре он начнет свою работу.

«Утюг» на реке Быстрой Сосне расположен в очень живописном, особенно летом, месте.



Что он там делает?



Неуклюжий с виду, незыблемый и мощный, как скала, объект по форме и вправду очень напоминает привычный бытовой прибор для глажки одежды. Однако речной «утюг» выполняет совершенно другую функцию.

Когда-то это был водозабор для ТЭЦ, в пору ее работы на угле. В то время предприятию требовалось куда больше воды, чем сегодня. А кроме того, железобетонный речной монстр, чем-то похожий на корабль, только абсолютно неподвижный, относится к ледотехнике, точнее к ледоразрушающим устройствам, придуманным для предупреждения и ликвидации заторов ледяных полей на реках, особенно с быстрым течением. Его основной элемент — нож, или клин с наклонным ребром, острый угол которого направлен против движения воды.

Известно, что при весеннем ледоходе в узких местах, на крутых поворотах русел рек (а елецкий «утюг» расположен как раз в таком месте) перед гидротехническими сооружениями (заметим, что ниже по течению находится железнодорожный мост) особенно высока вероятность возникновения ледяных заторов. Ледорез же призван не допустить этого явления.



Как работает?



Работает «утюг» так: с началом весеннего паводка ледовое поле наплывает на ледорез и, постепенно поднимаясь по наклонному ребру его ножа, разламывается на мелкие фрагменты под собственным весом, ведь, как правило, виновницами заторов становятся крупные льдины, формирующие основание ледяной пробки на реке.

Аванпостные ледорезы из железобетона, наподобие того что стоит у нас на Быстрой Сосне, строили в 50 — 60-е годы ХХ века, чтобы они принимали на себя самые первые и наиболее сильные удары больших ледяных полей с их последующим дроблением.



Чем грозит отсутствие?



Отсутствие подобных «утюгов» на реке может привести к трагическим последствиям, что красноречиво подтвердили события, случившиеся в мае 2001 года в городе Ленске на одноименной реке. Конечно, Лена не Быстрая Сосна, но, думается, пример стоит того, чтоб его привести. Тогда на сибирской реке из-за резкого потепления начался ледоход, причем скорость воды оказалась рекордной. Ледовое поле наткнулось на островок, находившийся в 40 километрах от Ленска. Образовался гигантский ледяной затор, в итоге вызвавший настоящее наводнение, разрушившее свыше 12 тысяч домов, погибло 7 человек. Был уничтожен весь речной флот Ленска и 30% городских зданий, а знаменитая добывающая компания «Алроса» потеряла весь автомобильный парк, базировавшийся в Ленске. Ущерб добытчиков составил около 400 миллионов рублей, это не считая того, что из городского нефтехранилища утекло в Лену 18 тысяч тонн топлива, отчего пострадала еще и экология могучей реки.

В общем, к елецкому «утюгу», несмотря на его неказистый вид, нужно относиться с уважением и беречь его, ведь он каждую весну делает на Быстрой Сосне важную и нужную для безопасности города и его жителей работу.