Следы остаются

Николай СЫРОМЯТНИКОВ
Первый день весны — профессиональный праздник полицейских экспертов-криминалистов.
Судим
по сериалу
Современный обыватель, пожалуй, чаще всего судит об их работе по телесериалу «След», где несуществующая федеральная служба решает фантастические задачи с использованием «умопомрачительных» (и тоже вымышленных) методов и способов.
В реальности же все гораздо прозаичнее, и современные помощники оперов угро и следователей зачастую применяют технологии, с которыми работали детективы и 50, и 100 лет назад. Не потому что ничего другого нет. Напротив, экспертно-криминалистическое отделение ОМВД России по г. Ельцу оснащено всем, что необходимо для работы. Просто до сих пор по «пальцам» (отпечаткам), оставленным на месте преступления, можно установить личность подозреваемого в считанные минуты.
О нюансах работы современного эксперта-криминалиста журналист «Красного знамени» побеседовал со старшим экспертом экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по г. Ельцу старшим лейтенантом полиции Вадимом Владимировичем Драчевым.
Сбор доказательств для подтверждения вины
— Работа экспертно-криминалистического отделения состоит в том, что мы помогаем на осмотрах мест происшествия органам следствия и дознания в обнаружении, изъятии и фиксации вещественных доказательств, — пояснил мой собеседник. — Они впоследствии служат аргументами подтверждения вины преступника и в конечном итоге способствуют раскрытию преступления.
Спектр вещдоков может быть широчайшим, но в основном, по словам В. В. Драчева, это следы рук, материи, подошв обуви, транспортных средств (шин колес), взлома. Если речь о ДТП — следы ГСМ, биологические (кровь, ДНК и пр.). Экспертов-криминалистов также привлекают для составления изображения преступника по субъективному портрету (проще говоря, делается его фоторобот).
Традиционные экспертизы — дактилоскопия (снятие и анализ следов рук), трасология (следы от обуви, перчаток, одежды, орудий взлома и т. д.) — известны и активно применяются еще со времен СССР. Усовершенствуется только методика исследования.
Основная работа по сбору вещдоков — это прерогатива сотрудников экспертно-криминалистического отделения городского ОМВД. Но есть и экспертизы, которые выполняются специалистами из УМВД России по Липецкой области. К примеру, когда необходимо сделать подробное автотехническое исследование по итогам ДТП, провести баллистическую экспертизу (она касается использования, диагностики оружия) или установить состав, размер (вес) наркотиков, психоактивных веществ.
Как помогает АДИС «Папилон»
Современным экспертам хорошо помогает электронная система АДИС «Папилон» — база данных дактилокарт граждан, состоящих на учете. Причем не обязательно имеющих криминальное прошлое — к примеру, сейчас отпечатки пальцев берутся и у призывников. При помощи «Папилона» можно по «горячим» следам установить личность предполагаемого преступника (например, при краже с проникновением в жилище или в помещение магазина). Идентификация неустановленных трупов с помощью АДИС «Папилон» — тоже работа экспертов-криминалистов.
— Отбор дактилоскопических образцов у таких трупов — отдельное искусство, — отметил В. В. Драчев.
Хмель как триггер
При раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений роль экспертно-криминалистической службы важна особенно. Неоднократно подобные злодеяния приходилось раскрывать в условиях неочевидности: на преступников сравнительно быстро выходили не по результатам опросам свидетелей или очевидцев, а именно проанализировав оставленные на месте происшествия следы.
Кстати сказать, Вадим Владимирович подтвердил, что в подавляющем большинстве случаев нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 111 УК РФ) и убийства (ст. 105 УК РФ), — следствие злоупотребления спиртным, так называемая бытовуха: выпили, поругались, слово за слово — схватились за нож (топор, молоток — что под руку попалось) — и печальный финал.
С чистого листа
Старший лейтенант В. В. Драчев служит в ОМВД немногим более 4 лет. Пришел с гражданской работы, азы профессии эксперта-криминалиста постигал на месте. Помогали наставники, имеющие профильное образование, учился на курсах повышения квалификации.
— Когда устраивался, знал, с чем придется столкнуться — с горем людей, с кровью, трупами, — говорит Вадим Владимирович. — Но для меня это был вызов самому себе: смогу ли, справлюсь ли? И вообще, мое ли дело? Поначалу, конечно, тяжеловато пришлось…
— Морально тяжело?
— Да, знаете, нет. Морально оказалось даже проще. Потому что нервы, наверное, крепкие. Труднее было осваиваться с профессией: она, как вы понимаете, специфична и имеет много аспектов. Криминалисту ведь необходимо соблюсти массу условностей. И благодаря тому, что тогда в экспертно-криминалистическом отделе работали очень опытные сотрудники, имевшие профильное, судмедэкспертное образование, они помогали, мне удалось безболезненно влиться в коллектив.
Первые дела
— Помните свое первое дело?
— Конечно. Оно, правда, не особо примечательное — квартирная кража с небольшим ущербом. Преступник забрался в дом через окно (субтильный такой, потому и пролез). Украл в основном металлические вещи, очевидно, для того чтобы впоследствии сдать их в скупку.
— Нашли его, догадываюсь, быстро. Наверняка ранее судим.
— Все верно. Во-первых, сразу стала ясна его комплекция — худенький, небольшого росточка. Во-вторых, места, где он оставил следы рук (отпечатки пальцев) тоже долго искать не пришлось.
— И первый выезд на убийство, наверное, запомнился?
— Само собой. Происшествие, кстати, тоже напоминало квартирную кражу. Это была «нехорошая» квартира, как по Булгакову — там собирались «веселые» компании. Труп обнаружил кто-то из случайных прохожих, заглянув в окно. Лежал он уже давно, дня два. Множественные травмы, нанесенные тупым предметом: проще говоря, забили человека до смерти. Выяснили, что преступники также залезли через окно.
Со мной, молодым сотрудником, на происшествие выехал начальник экспертно-криминалистического отдела, это обычная практика. Он не только контролировал мою работу, но и помогал все сделать как положено. Хороший совет дал: «Если проникли через окно, обработай откос». В итоге обнаружили следы рук. Начальник немедленно поехал в отдел, я ему переслал данные. Через «Папилон» вскоре установили причастных к совершению преступления (их было несколько). Всех задержали, они понесли заслуженное наказание.
Важно вовремя заявить
Как отметил Вадим Владимирович, на результативность работы эксперта-криминалиста во многом влияет своевременность заявления о преступлении: чем раньше о нем сообщить, тем больше вещественных доказательств (тех самых следов) на месте происшествия можно обнаружить. Соответственно, увеличиваются шансы на скорое раскрытие преступления.
— К примеру, не всегда вовремя сообщают о преступлениях против половой неприкосновенности, — отмечает В. В. Драчев. — Понять человека можно — ему тяжело о таком говорить. Но когда с момента совершения подобных действий проходит месяц, два, а то и много больше, преступник может скрыться, и в целом сбор доказательной базы существенно осложняется.
Единственное, что может помешать выявлению и сбору следов, — это время.
На том же месте,
в ту же ночь
…Старший эксперт ЭКО ОМВД России по г. Ельцу В. В. Драчев награжден несколькими Почетными грамотами и благодарностями от регионального УМВД и благодарностью от руководства горотдела полиции.
Старший лейтенант рассказал об интересном случае из практики (за эту работу Вадим Владимирович и получил одну из наград от областного управления МВД):
— Это было очень странное преступление, уникальное в своем роде. Странное, потому что двойное: в течение 3 часов оперативно-следственная группа неоднократно выезжала на один и тот же адрес. Ни я, ни коллеги, прослужившие не один десяток лет, ничего похожего не припомнят.
Была ночь. Сначала пришло сообщение о том, что в квартире мужчине причинили тяжкие телесные повреждения (его жестоко избили). Вызвали «скорую помощь», но по пути в больницу потерпевший скончался.
Эту квартиру он снимал. Судя по всему, водил туда всяких, вместе выпивали. Меблировка — кровать да стол на кухне. Все в крови. Видно было, что избивали в коридоре. Начал обрабатывать стены (вдруг преступник за них держался?). Обнаружилось много следов. По ним установили подозреваемого. Быстро доставили его в дежурную часть. Он и не скрывал своей вины, во всем сразу признался.
Проходит немного времени, и с этого же адреса звонит хозяйка сдаваемой квартиры. Сообщает, что ее избили неизвестные. Она как раз там уборкой занималась, отмывала все.
Как такое вообще возможно? Человека-то уже опера привезли в отдел, он признался в избиении. Наверное, эти преступления между собой были как-то связаны. Прошло много времени, деталей фабулы этой истории я уже не помню.
Поехали снова на тот адрес. Действительно, все подтвердилось: женщина дверь не закрыла, преступники свободно вошли и начали избивать квартирную хозяйку.
Я заметил, что по прежде мною обработанным следам рук появились новые. Снял их. Привезли вещественные доказательства в отдел. На этот раз по базе «Папилон» установили уже двух подозреваемых. Вскоре предполагаемых преступников задержали.
Когда в таких неординарных делах эксперту удается помочь следствию установить подозреваемых в совершении злодеяний, это очень воодушевляет и настраивает на то, чтобы в следующий раз отработать еще лучше.
В ТЕМУ:
Название профессии «эксперт-криминалист» происходит от латинских слов «expertus» (в переводе — «опытный») и «criminalis» («имеющий отношение к преступлению, преступный»). Экспертом-криминалистом называют специалиста, собирающего и исследующего улики с места совершенного преступления.
У экспертов существует специальный рабочий чемоданчик. Для дактилоскопии есть магнитная кисточка, магнитные и немагнитные порошки. Они как раз и нужны, чтобы снять след. Щелевой осветитель помогает увидеть следы в темноте. Имеется также ультрафиолетовый «фонарик», тестеры на кровь, лупы, пленки. Телескопическое зеркальце необходимо, чтобы что-либо увидеть под мебелью или машиной. Благодаря следоскопу можно изъять след на пыльном ковре, который не увидишь невооруженным глазом.