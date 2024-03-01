Следы остаются

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Первый день весны — профессиональный праздник полицейских экспертов-криминалистов.



Судим

по сериалу



Современный обыватель, пожалуй, чаще всего судит об их работе по телесериалу «След», где несуществующая федеральная служба решает фантастические задачи с использованием «умопомрачительных» (и тоже вымышленных) методов и способов.

В реальности же все гораздо прозаичнее, и современные помощники оперов угро и следователей зачастую применяют технологии, с которыми работали детективы и 50, и 100 лет назад. Не потому что ничего другого нет. Напротив, экспертно-криминалистическое отделение ОМВД России по г. Ельцу оснащено всем, что необходимо для работы. Просто до сих пор по «пальцам» (отпечаткам), оставленным на месте преступления, можно установить личность подозреваемого в считанные минуты.

О нюансах работы современного эксперта-криминалиста журналист «Красного знамени» побеседовал со старшим экспертом экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по г. Ельцу старшим лейтенантом полиции Вадимом Владимировичем Драчевым.

Отпечатки пальцев — по-прежнему один из самых важных следов, по которому удается оперативно установить подозреваемого в совершении преступления.

Старший эксперт экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по г. Ельцу старший лейтенант полиции В. В. Драчев.



Сбор доказательств для подтверждения вины



— Работа экспертно-криминалистического отделения состоит в том, что мы помогаем на осмотрах мест происшествия органам следствия и дознания в обнаружении, изъятии и фиксации вещественных доказательств, — пояснил мой собеседник. — Они впоследствии служат аргументами подтверждения вины преступника и в конечном итоге способствуют раскрытию преступления.

Спектр вещдоков может быть широчайшим, но в основном, по словам В. В. Драчева, это следы рук, материи, подошв обуви, транспортных средств (шин колес), взлома. Если речь о ДТП — следы ГСМ, биологические (кровь, ДНК и пр.). Экспертов-криминалистов также привлекают для составления изображения преступника по субъективному портрету (проще говоря, делается его фоторобот).

Традиционные экспертизы — дактилоскопия (снятие и анализ следов рук), трасология (следы от обуви, перчаток, одежды, орудий взлома и т. д.) — известны и активно применяются еще со времен СССР. Усовершенствуется только методика исследования.

Основная работа по сбору вещдоков — это прерогатива сотрудников экспертно-криминалистического отделения городского ОМВД. Но есть и экспертизы, которые выполняются специалистами из УМВД России по Липецкой области. К примеру, когда необходимо сделать подробное автотехническое исследование по итогам ДТП, провести баллистическую экспертизу (она касается использования, диаг­ностики оружия) или установить состав, размер (вес) наркотиков, психоактивных веществ.



Как помогает АДИС «Папилон»



Современным экспертам хорошо помогает электронная система АДИС «Папилон» — база данных дактилокарт граждан, состоящих на учете. Причем не обязательно имеющих криминальное прошлое — к примеру, сейчас отпечатки пальцев берутся и у призывников. При помощи «Папилона» можно по «горячим» следам установить личность предполагаемого преступника (например, при краже с проникновением в жилище или в помещение магазина). Идентификация неустановленных трупов с помощью АДИС «Папилон» — тоже работа экспертов-криминалистов.

— Отбор дактилоскопических образцов у таких трупов — отдельное искусство, — отметил В. В. Драчев.



Хмель как триггер



При раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений роль эксперт­но-криминалистической службы важна особенно. Неоднократно подобные злодеяния приходилось раскрывать в условиях неочевидности: на преступников сравнительно быстро выходили не по результатам опросам свидетелей или очевидцев, а именно проанализировав оставленные на месте происшествия следы.

Кстати сказать, Вадим Владимирович подтвердил, что в подавляющем большинстве случаев нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 111 УК РФ) и убийства (ст. 105 УК РФ), — следствие злоупотребления спиртным, так называемая бытовуха: выпили, поругались, слово за слово — схватились за нож (топор, молоток — что под руку попалось) — и печальный финал.



С чистого листа



Старший лейтенант В. В. Драчев служит в ОМВД немногим более 4 лет. Пришел с гражданской работы, азы профессии эксперта-криминалиста постигал на месте. Помогали наставники, имеющие профильное образование, учился на курсах повышения квалификации.

— Когда устраивался, знал, с чем придется столкнуться — с горем людей, с кровью, трупами, — говорит Вадим Владимирович. — Но для меня это был вызов самому себе: смогу ли, справлюсь ли? И вообще, мое ли дело? Поначалу, конечно, тяжеловато пришлось…

— Морально тяжело?

— Да, знаете, нет. Морально оказалось даже проще. Потому что нервы, наверное, крепкие. Труднее было осваиваться с профессией: она, как вы понимаете, специфична и имеет много аспектов. Криминалисту ведь необходимо соблюсти массу условностей. И благодаря тому, что тогда в экспертно-криминалистическом отделе работали очень опытные сотрудники, имевшие профильное, судмедэкспертное образование, они помогали, мне удалось безболезненно влиться в коллектив.

Первые дела

— Помните свое первое дело?

— Конечно. Оно, правда, не особо примечательное — квартирная кража с небольшим ущербом. Преступник забрался в дом через окно (субтильный такой, потому и пролез). Украл в основном металлические вещи, очевидно, для того чтобы впоследствии сдать их в скупку.

— Нашли его, догадываюсь, быстро. Наверняка ранее судим.

— Все верно. Во-первых, сразу стала ясна его комплекция — худенький, небольшого росточка. Во-вторых, места, где он оставил следы рук (отпечатки пальцев) тоже долго искать не пришлось.

— И первый выезд на убийство, наверное, запомнился?

— Само собой. Происшествие, кстати, тоже напоминало квартирную кражу. Это была «нехорошая» квартира, как по Булгакову — там собирались «веселые» компании. Труп обнаружил кто-то из случайных прохожих, заглянув в окно. Лежал он уже давно, дня два. Множественные травмы, нанесенные тупым предметом: проще говоря, забили человека до смерти. Выяснили, что преступники также залезли через окно.

Со мной, молодым сотрудником, на происшествие выехал начальник экспертно-криминалистического отдела, это обычная практика. Он не только контролировал мою работу, но и помогал все сделать как положено. Хороший совет дал: «Если проникли через окно, обработай откос». В итоге обнаружили следы рук. Начальник немедленно поехал в отдел, я ему переслал данные. Через «Папилон» вскоре установили причастных к совершению преступления (их было несколько). Всех задержали, они понесли заслуженное наказание.



Важно вовремя заявить



Как отметил Вадим Владимирович, на результативность работы эксперта-криминалиста во многом влияет своевременность заявления о преступлении: чем раньше о нем сообщить, тем больше вещественных доказательств (тех самых следов) на месте происшествия можно обнаружить. Соответственно, увеличиваются шансы на скорое раскрытие преступления.

— К примеру, не всегда вовремя сообщают о преступлениях против половой неприкосновенности, — отмечает В. В. Драчев. — Понять человека можно — ему тяжело о таком говорить. Но когда с момента совершения подобных действий проходит месяц, два, а то и много больше, преступник может скрыться, и в целом сбор доказательной базы существенно осложняется.

Единственное, что может помешать выявлению и сбору следов, — это время.



На том же месте,

в ту же ночь



…Старший эксперт ЭКО ОМВД России по г. Ельцу В. В. Драчев награжден несколькими Почетными грамотами и благодарностями от регионального УМВД и благодарностью от руководства горотдела полиции.

Старший лейтенант рассказал об интересном случае из практики (за эту работу Вадим Владимирович и получил одну из наград от областного управления МВД):

— Это было очень странное преступление, уникальное в своем роде. Странное, потому что двойное: в течение 3 часов оперативно-следственная группа неоднократно выезжала на один и тот же адрес. Ни я, ни коллеги, прослужившие не один десяток лет, ничего похожего не припомнят.

Была ночь. Сначала пришло сообщение о том, что в квартире мужчине причинили тяжкие телесные повреждения (его жестоко избили). Вызвали «скорую помощь», но по пути в больницу потерпевший скончался.

Эту квартиру он снимал. Судя по всему, водил туда всяких, вместе выпивали. Меблировка — кровать да стол на кухне. Все в крови. Видно было, что избивали в коридоре. Начал обрабатывать стены (вдруг преступник за них держался?). Обнаружилось много следов. По ним установили подозреваемого. Быстро доставили его в дежурную часть. Он и не скрывал своей вины, во всем сразу признался.

Проходит немного времени, и с этого же адреса звонит хозяйка сдаваемой квартиры. Сообщает, что ее избили неизвестные. Она как раз там уборкой занималась, отмывала все.

Как такое вообще возможно? Человека-то уже опера привезли в отдел, он признался в избиении. Наверное, эти преступления между собой были как-то связаны. Прошло много времени, деталей фабулы этой истории я уже не помню.

Поехали снова на тот адрес. Действительно, все подтвердилось: женщина дверь не закрыла, преступники свободно вошли и начали избивать квартирную хозяйку.

Я заметил, что по прежде мною обработанным следам рук появились новые. Снял их. Привезли вещественные доказательства в отдел. На этот раз по базе «Папилон» установили уже двух подозреваемых. Вскоре предполагаемых преступников задержали.

Когда в таких неординарных делах эксперту удается помочь следствию установить подозреваемых в совершении злодеяний, это очень воодушевляет и настраивает на то, чтобы в следующий раз отработать еще лучше.

В ТЕМУ:

Название профессии «эксперт-криминалист» происходит от латинских слов «expertus» (в переводе — «опытный») и «criminalis» («имеющий отношение к преступлению, преступный»). Экспертом-криминалистом называют специалиста, собирающего и исследующего улики с места совершенного преступления.

У экспертов существует специальный рабочий чемоданчик. Для дактилоскопии есть магнитная кисточка, магнитные и немагнитные порошки. Они как раз и нужны, чтобы снять след. Щелевой осветитель помогает увидеть следы в темноте. Имеется также ультрафиолетовый «фонарик», тестеры на кровь, лупы, пленки. Телескопическое зеркальце необходимо, чтобы что-либо увидеть под мебелью или машиной. Благодаря следоскопу можно изъять след на пыльном ковре, который не увидишь невооруженным глазом.