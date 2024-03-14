Проезд в дни выборов — бесплатный

В администрации Ельца состоялась 16-я сессия городского Совета депутатов, на которой обсудили меры соцподдержки граждан при проезде по муниципальным маршрутам 16 и 17 марта на время проведения президентских выборов.

В заседании приняли участие глава Ельца Е. В. Боровских и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, с докладом выступил начальник управления дорог, транспорта и благоустройства А. Ю. Бричеев. Единогласным решением народных избранников принято решение, что в предстоящие выходные 16 и 17 марта проезд в общественном транспорте независимо от формы собственности перевозчика будет бесплатным.