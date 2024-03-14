новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Проезд в дни выборов — бесплатный

0 0

Проезд в дни выборов — бесплатный

В администрации Ельца состоялась 16-я сессия городского Совета депутатов, на которой обсудили меры соцподдержки граждан при проезде по муниципальным маршрутам 16 и 17 марта на время проведения президентских выборов.

В заседании приняли участие глава Ельца Е. В. Боровских и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, с докладом выступил начальник управления дорог, транспорта и благоустройства А. Ю. Бричеев. Единогласным решением народных избранников принято решение, что в предстоящие выходные 16 и 17 марта проезд в общественном транспорте независимо от формы собственности перевозчика будет бесплатным.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

«Русская цивилизация»

6 марта 2024 года в 10 часов 43 минуты

Липецкие школьники и студенты колледжей могут записаться на…

И. Г. Артамонов отметил «Мы из Ельца!»

«Цифровой ликбез» расскажет юным липчанам про защиту от…

1 из 114
Новости ВРФ