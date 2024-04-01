Гарантия качества: где обеспечение и подтверждение?

Николай СЫРОМЯТНИКОВ



На очередной сессии Совета депутатов городского округа г. Елец рассмотрены 3 вопроса: два — о внесении изменений в местные нормативные правовые акты, касающиеся городского бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., о возмещении расходов на служебные командировки, третий — о том, как исполнялась подпрограмма по ремонту дорог и обеспечению безопасной езды по ним.

На 17-й сессии горсовета депутатов вопрос ремонта дорог стал самым животрепещущим.



Если за два первых вопроса депутаты проголосовали без прений еще на комиссии, предваряющей сессию, то третий стал самым обсуждаемым и вызвал острую реакцию народных избранников.

Оно и понятно: почти все депутаты — автомобилисты, а кому как не водителю, знать о состоянии дорожного покрытия, в том числе недавно отремонтированного.



Что было сделано



Информацию об исполнении подпрограммы «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» докладывал начальник муниципального управления дорог, транспорта и благоустройства А. Ю. Бричеев.

Именно после речи Андрея Юрьевича возникла оживленная дискуссия по поводу состояния елецких автомагистралей. Она не завершилась и с окончанием сессии. После Бричеева претензии депутатов еще долго выслушивал и комментировал первый зам. главы Ельца Н. М. Родионов. Никита Михайлович, используя презентацию со слайдами, рассказал о том, какие городские дороги будут ремонтироваться в текущем году.

Общеизвестно, что на ремонт городской транспортной инфраструктуры за последние годы представляются такие суммы (в основном из федерального и регионального бюджетов), о которых муниципалитет еще 10 — 15 лет даже не помышлял. По правде сказать, и делается много. К примеру, на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» на условиях софинансирования в 2023 г. выделено свыше 276 млн рублей (главным образов из областной казны).

Выполнена часть работ по реконструкции аргамаченского моста (в текущем году их должны полностью закончить). Подрядчик ООО «Елец Дорога» в прошлом году занимался обустройством дорожного покрытия и тротуаров по ул. Ленина — от ул. 9 Декабря до ул. Д. Бедного, от ул. К. Маркса до ул. Песковатской, а также на ул. Целыковке, Пролетарской, Чернавской (свыше 24 тыс. кв. м; протяженность почти 3 км), а также на ул. А. Гайтеровой, Морозовке, пл. Победы (более 27 тыс. кв. м; протяженность 2,72 км). Общая стоимость этих двух муниципальных контрактов — свыше 156 млн рублей.

Рабочие МБУ «Благоустройство» в 2023 году занимались устранением деформаций и повреждений дорожного полотна (ямочным ремонтом: заделкой выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов). Цена вопроса — немногим более 50 млн рублей.

Еще один крупный транш, выделенный в 2023 году на ремонт автодорог (также преимущественно из областного бюджета), — более 20,6 млн рублей. Муниципальные контракты заключались с липецким ООО «МонтажСтрой» (тротуар на ул. Городской; работы стоили 6,1 млн рублей, но из-за неблагоприятной погоды выполнены не были и поэтому не оплачивались), нашим ООО «Елец Дорога» (проезжая часть от ул. 40 лет Победы до ул. 8 Марта; 7,1 млн рублей, работы выполнены и приняты), липецким ООО «Центрдорстрой» (дороги в пер. Овражном, на ул. Подгорной и Западной; 7,7 млн рублей, освоили только половину суммы, полностью закончить работы не смогли по причине тех же неблагоприятных погодных условий).



Также в прошлом году ремонтировались дороги на ул. Слободской и Труда.



В прошлом году заключены договоры на изготовление проектно-сметной документации по ряду объектов, в том числе связанных с капремонтом дорог: ул. Свердлова (от ул. Кузнецкой до ул. Героев), Лермонтова, с благоустройством прилегающей территории; в районе Черной слободы (здесь предусмотрено строительство автотрассы); ул. 9 Декабря (участок от 4-го пер. Коммунаров до ул. Комсомольской).

Кроме того, оплачивались работы по обустройству различных объектов системы обеспечения безопасности дорожного движения, экспертов, участвовавших в оценке объема и качества ремонта дорог, стройконтроле, диагностике, обследованиях и т. п.



Пора выходить

на дороги



…Когда верстался этот номер «Красного знамени», дорожники уже должны были выйти на свои объекты.

Первый зам. главы города Н. М. Родионов отметил, что в текущем году капитально будут ремонтировать участок ул. 9 Декабря (от 4-го пер. Коммунаров до ул. Комсомольской), всю проезжую часть ул. Островского. Как уже сообщалось, ранее с опережением отработали по участку ул. Комсомольской.

Предстоит сделать большой объем ямочного ремонта (70 тыс. кв. м), он пройдет на нескольких десятках городских улиц.



Деньги тратятся большие.

А результат?



Много цифр. Масса адресов. Сотни миллионов рублей. Десятки тысяч квадратных метров отремонтированных дорог.

И все бы хорошо. Да что-то нехорошо.

Депутаты на сессии и после нее задавали вполне резонные вопросы, суть которых можно свети к одному: автотрассы ремонтируются (на эти цели выделяются очень большие деньги, главным образом, не из бюджета Ельца), эксперты дают по ним положительное заключение по качеству, дороги комиссионно принимаются, но почему едва ли не на следующий год обновленная проезжая часть зияет ямами и выбоинами?

Пожалуй, ответ на этот вопрос может быть двух вариантов.

Первый: это нормальная ситуация, поскольку как дорогу не закатывай, вследствие перепадов температур (плюс давление на покрытие) асфальт все равно кое-где неминуемо разорвется-раздолбится.

Второй вариант: дорогу ремонтировали некачественно. Многочисленные обоснования — почему да отчего — оставим для специалистов: для обывателя важен результат как таковой.

Какие в этой связи можно сделать выводы? Основных, на мой взгляд, три.

При ежегодном увеличении единиц автотранспорта (а оно факт, гаишники не дадут соврать) год от года давление на проезжую часть магистралей (по крайней мере, тех, где и так плотный трафик) только увеличивается, поэтому и асфальтовое покрытие должно крепнуть (во всяком случае это логично).

С ростом числа автомобилистов недовольство населения некачественными дорогами будет лишь множиться, и это крайне неблагоприятный социальный фактор.

Ситуацией в своих популистских целях могут воспользоваться политические силы и сыграть на этом; в интересантах по дорожной теме недостатка нет — разного рода транспорта в городе десятки тысяч единиц.



Под присмотром избранников



…Порешили на том, что депутаты горсовета создадут спецгруппу из числа народных избранников, которая проследит, как принимаются отремонтированные дороги и все ли сделано для их дальнейшей долгосрочной службы без повреждений. Насколько эта мера окажется эффективной и повлияет ли на результат, покажет время.

Пока же очевидны две вещи. Первая: депутаты берут на себя прямую (пусть и моральную) ответственность перед своими избирателями за качество капитально отремонтированных дорог. Если прежде члены представительного органа власти существовали вне этого процесса, то теперь они в него вовлекаются уже непосредственно. Де-юре за дороги абсолютную ответственность продолжает нести их хозяин — муниципалитет (в лице управления дорог, транспорта и благоустройства).

Второй аспект проблемы: без сомнения, депутаты к ее обсуждению возвратятся еще не раз: вопрос, возбуждающий действительно острый интерес, как бы суховато это ни звучало, на самом деле непосредственно касается обеспечения населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни.