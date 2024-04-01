Машинист вурдалак

Роман ДЕМИН



В прошедшее воскресенье, 31 марта, отмечался День машиниста, а в понедельник, 1 апреля, — День смеха. В этой связи мне вспомнилась история, которую поведал заслуженный елецкий железнодорожник, многие годы водивший локомотивы по стальным магистралям страны, Борис Ряполов. Мне осталось лишь записать его воспоминания, и получился довольно смешной рассказ, очень подходящий к прошедшим праздникам. Впрочем, судите сами.



Страшная книга



С 1970 года по 1983-й мне довелось работать машинистом грузовых поездов в Елецком локомотивном депо. Бывало, в поездку брал с собой книгу и читал на стоянках или в местах отдыха локомотивных бригад. В одно из таких рабочих путешествий подвернулась под руку книжка с леденящим душу названием — «Семья вурдалака».

Кто ее написал, сейчас уже и не помню, а вот сюжетец там был соответствующий. По ходу действа некий отец семейства отправился в лес ловить какого-то крупного зверя. Тот оказался вурдалаком и покусал его. Ну а кого покусал эдакий оборотень, тот, известное дело, и сам становится вурдалаком. По сюжету этот самый отец семейства еще накануне охоты почуял неладное и попросил своих домочадцев: «Если я вернусь до 12 часов ночи, то откройте мне дверь. Если же приду после полуночи, то ни в коем случае не пускайте меня в дом. А по возможности свяжите и вбейте в грудь осиновый кол». Такая вот незатейливая страшилка.



Если я не приду

до 12 ночи…



Читал я ее автоматически, как говорится, скуки ради. При этом заметил, что мой помощник, паренек по имени Вася, тоже жадно и увлеченно впитывает эту книжицу, присаживаясь рядом со мной. Да так азартно вникает в суть сюжетной линии, что аж бледнеет, а на лбу у него выступает испарина.

Видя, как близко к сердцу юнец принимает прочитанное, спросил: «Вась, ты ж понимаешь, что все это сказки?». В ответ он серьезно глянул на меня и мрачно произнес: «Нет, это правда! Вот у нас в деревне был случай…».

В итоге я не стал с ним спорить, разубеждать в существовании вурдалаков. К тому же пора было трогаться в путь.

Уже на обратном пути мы вели наш тепловоз ночью. Как сейчас помню, остановились на посту «284-й километр», чтобы пропустить встречный поезд. Время было без 5 минут полночь. Чтобы не заснуть, я решил размяться, пройтись вдоль состава, заодно проверить вагоны. Сказав об этом своему помощнику, с усмешкой добавил, покидая кабину тепловоза: «Если я приду до 12 ночи, то откроешь мне дверь. А если нет, сам знаешь, что делать…». Эх, знать бы заранее к чему это приведет, ни за что б так не шутил с Васей!



Гробовое молчание



Похохатывая, спрыгнул на хрустящую гравием железнодорожную насыпь и не спеша пошел вдоль поезда. Вернулся я, естественно, после полуночи и с удивлением обнаружил, что все двери тепловоза накрепко задраены изнутри. Поначалу я стал смеяться и громко кричать своему юному помощнику: «Открой двери, дурень! Совсем что ли с ума сошел?». В ответ — гробовое молчание…

Вдоволь насмеявшись, вдруг понял: нелепая ситуация принимает весьма серьезный оборот. Через несколько минут нужно трогаться в дорогу, а я не могу попасть в кабину своей машины. Дело «запахло» ЧП на железной дороге. И тут уж, честно признаться, сам малость перетрусил, глядя на темную безжизненную махину тепловоза, застывшую на стальных путях, даже почувствовал легкую панику.



Вот что крест животворящий делает!



И вдруг меня осенило! Крикнул помощнику «Вася, Васечка, включи, пожалуйста, прожектор!». Тот, продолжая хранить мертвое молчание, все же врубил мощный луч света. Я вошел в него и, хватаясь за надежду, как за соломинку, встал перед локомотивом на колени.

Затем, прямо на шпалах железнодорожного пути, начал осенять себя крестным знамением и отбивать земные поклоны. При этом кричал, обращаясь к темной, как могила кабине: «Вот, видишь, я не вурдалак! Вурдалак не может креститься. Васечка, открой дверь, пожалуйста. Ехать же надо, придурочный!».

В это время дежурная по посту вышла на улицу из своей будки и, увидев машиниста, истово молящегося тепловозу, остолбенела, потеряв дар речи.

В итоге Вася все же пересилил страх и впустил-таки меня в кабину (вот что крест животворящий делает!). Как раз вовремя, чтобы не выбиться из графика движения нашего поезда.

Уже в пути, меня по рации вызвала дежурная по посту, и недоумевая, задала вопрос: «Что это сейчас было?!». Я ей честно ответил: «Помощник подумал, что я черт, и не пускал меня в тепловоз». «Он что, с ума сошел?» — спросила она. «Пока ничего не могу сказать о состоянии его психики, приедем в депо, разберемся», — бодро доложил я.