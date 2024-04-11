Живые игрушки Надежды Волощук

В творческой мастерской Надежды Волощук почти год жил енот. Ребята, приходившие на занятия, брали забавного зверька в руки, с удовольствием фотографировались и даже разговаривали с ним. А потом енота купили, но остались утенок, пес, малыш белек, рыжий кот и другие… игрушки, изготовленные искусной мастерицей. Здесь, в небольшой уютной студии ручного творчества «TeDDy клуб», рождаются порой настоящие произведения искусства.



По всему свету



В том, что ее увлечение сродни искусству, Надежда Сергеевна уверена. Как и многочисленные поклонники, они же покупатели работ талантливого мастера, причем среди них не только ельчане. География стран, где поселились художественные произведения в виде игрушек работы Н. Волощук, обширна: Канада, Германия, Австралия, США, Великобритания, Китай… Сейчас больше заказчиков из России. И хотя рукотворные шедевры Надежды не могут стоить дешево, люди готовы платить, чтобы прибрести вещь, существующую в единственном экземпляре.

— Созданные по одному и тому же лекалу, к примеру, мишки у меня все равно одинаковыми не получаются, — уверена Надежда Сергеевна. — Мои коллекционные игрушки выражают различные эмоции: бывают смешными, милыми, нежными или загадочными. Каждая имеет свою историю, характер и несет собственную энергетику. Стараюсь передать все особенности через дизайн и детали.



Мордочка, хвост и четыре ноги



Процесс изготовления игрушки можно увидеть на странице Надежды Сергеевны в «ВКонтакте». Она активно ведет соцсети, общается с подписчиками.

— Начинается все с выкройки, — рассказывает Н. Волощук. — Главное — сделать голову, точнее, мордочку и придать ей определенное выражение. Затем готовлю основу, эдакий большой скелет из пластмассового каркаса, который отлично гнется.

В мастерской ждут своего часа заготовки: из пушистого белоснежного кусочка искусственного меха получится кролик, забавная щенячья мордочка уже «приросла» пластмассовым скелетом, а вот рыжего кота осталось докрасить. Все материалы безопасны, не вызывают аллергии, а некоторые еще и весьма реалистичны: силиконовые носы и уши не отличить от настоящих, как и кожаные подушечки лап.

На рабочем столе мастера нет швейной машины. Она и не нужна: все делается вручную, прострочить на машинке можно только одежду для игрушек.

— На изготовление одного персонажа уходит примерно две недели, — рассказывает Надежда Сергеевна. — Бывает, дольше или меньше — многое зависит от настроения и вдохновения.



Родом из детства



«А мы когда будем шить такие же игрушки?», —интересуются родители, которые приводят на занятия к мастеру своих детей. Ну что тут скажешь? Точно такие же — не факт, что получатся, тут пары занятий недостаточно.

У самой Надежды Сергеевны увлечение началось в детстве с кружка мягкой игрушки, которым руководила Л. В. Тимофеева, в городском в Доме пионеров и школьников. Шили из того, что есть, приносили из дома какие-то лоскутки. Набивка — обычная вата, и той не хватало.

— Помню, как в мороз ходили на ярмарки продавать игрушки. Какое счастье, если их покупали! Деньги, конечно, небольшие, но сколько радости, — с улыбкой вспоминает Надежда Сергеевна.

Тогда она твердо решила: будет поступать на факультет дизайна, но прежде обучится швейному делу, чтобы освоить профессию портного. Однако все пошло не по плану.



От плоских к объемным



— Оказалось, что шить одежду — не мое, не нравится это занятие, — рассказывает Н. Волощук. — В декретном отпуске попробовала делать игрушки. Сначала получались простые плоские зверюшки из фетра. Потом даже заказы пошли. Помню, как первый раз сшила зайца в стиле Тедди, то есть объемную игрушку, набитую опилками, с вращающимися частями тела. Тогда он показался просто совершенством. А сейчас вспоминаю и думаю: какой же ужас!

Тем не менее с той игрушки все и началось. Целая серия заек ушла на заказ. Брали как подарок малышам на день рождения. Игрушки именные, тщательно выполненные, даже одежда снималась.

Эволюция игрушки

Ко второму декрету Надежда уже точно знала, чем хочет заниматься. Все это время искала свой стиль, работала в разных техниках, училась на курсах у известных признанных мастеров.

— Сейчас просматриваю книги, изданные в начале 2000-х, и вижу, как далеко ушла технология изготовления игрушек, — говорит Надежда Сергеевна. — С современными даже и не сравнить.

Особенно преуспели мастера, работающие в техниках реализма и гиперреализма. Порой такую зверушку от настоящей и не отличить.

Подобные творения Надежда Сергеевна часто делает на заказ. Так, по просьбе одной девушки сшила собачку по фотографии. Этот подарок заказчица преподнесла своей бабушке, у которой когда-то жил живой прототип игрушки. И это не единичный случай. Таким способом хозяева хотят оставить память о домашнем любимце.



Памятка для детей и взрослых



Получается, что игрушки, которые делает Н. Волощук, не всегда и не совсем для детей. Взрослым предназначена и памятка по уходу, которую обязательно вкладывает в подарочную коробку мастер. Там же — щетка для искусственного меха, из которого сшита игрушка.

Родители, заказывая ребенку такой недешевый подарок, все-таки в большинстве своем понимают, что для каждодневных игр он предназначен. А то был случай, когда девочка принесла в школу забавную плюшевую собаку, а там желающие потискать пушистую игрушку живо открутили песику хвост.

Зато с собой в какую угодно компанию можно взять поделки, которые ребята мастерят сами в TeDDy клубе.



Соцконтракт на творчество



Студия действует с ноября 2022 года. Вот когда Надежде Сергеевне пригодилось ее образование в качестве детского педагога-психолога. Место, где проходят занятия, очень удобное — торговый центр «Ваш дом». Родители с удовольствием приводят сюда ребят, пока сами заняты покупками.

А обустроить все, купить необходимое оборудование Н. Волощук помог социальный контракт, оформленный в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря государственной поддержке ребята не только мастерят игрушки, но и лепят из полимерной глины, осваивают роспись по ткани.

— В основном у нас разовые занятия, — рассказывает Надежда Сергеевна, — но можно приобрести абонемент. Всего ко мне приходят более 100 человек. Плоды своего труда ребята забирают с собой.

Еще здесь отмечают необычные дни рождения. Именинник с гостями делает небольшие сувениры, получаются эдакие мини-подарки. А после занятия можно и чаю со сластями попить.

Среди учеников Надежды Сергеевны — ее дочка Вика. Кстати сказать, любимого мишку пятилетнего сына Матвея когда-то смастерили на таких занятиях.

Двери мастерской Н. С. Волощук открыты не только для детей, но и для взрослых. Надежда Сергеевна приглашает всех попробовать свои силы в творчестве, а если захочется, приобрести зверюшку.

— Коллекционные поделки напомнят вам о детстве, о чудесных моментах жизни, — утверждает мастер. — Каждая из них вызывает улыбку и наполняет сердце теплотой.