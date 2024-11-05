Ученики Елецкого техникума железнодорожного транспорта побывали в реставрационной мастерской икон и картин И. А. Семенихиной.

Ирина Александровна посвятила ребят в тонкости своей работы, а гости рассказали об увлекательной экскурсии на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

«Мастерская уютная и похожа на научную лабораторию. Здесь есть микроскоп, аппаратура для видео- и фотосъемки в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, множество инструментов: скальпели, щипцы и совсем крохотные электроутюжки.

В гостях у реставратора: фото на память.



Перед реставрацией проводятся различные исследования. Например, осмотр в УФ-излучении, показывающий, есть ли на иконе лак, как хорошо он сохранился, равномерно ли им покрыта поверхность. Со временем лак темнеет, что мешает зрителю увидеть авторскую живопись, ее колорит, фактуру, а иногда и скрывает ее полностью.

Еще проводятся пробы грунта (промежуточного слоя между полотном и красками) и проверка его состояния. Специальный рентген покажет, есть ли нижележащие слои живописи. Это частое явление: иконы раньше любили подновлять, дописывать или использовать как основу для новых изображений. Еще можно рассмотреть кусочек лакокрасочного слоя под микроскопом».

Ирина Александровна рассказала, что такое раскрытие иконы. Это удаление позднейших наслоений (потемневшей олифы и иногда изображений) и возвращение памятнику вида, близкого к первоначальному.

Гости поинтересовались, что самое интересное в работе реставратора? И. А. Семенихина ответила так: «Больше всего радости мне приносит момент, когда заканчивается восстановление иконы, которая попала ко мне в плачевном состоянии, и результаты труда видны воочию».