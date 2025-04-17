Любовь важна в любом деле

Ирина МЕШАЕВА

Говорят, у каждой хозяйки хранится свой, проверенный временем рецепт пасхального кулича. Есть такой и у Ксении Мартиросян. Но ее праздничное угощение пробует не только семья, но и все, кто заказывает (причем не первый год) продукцию талантливого кондитера.

Ксения Мартиросян и ее изделия, в числе которых и пасхальные куличи, приготовленные к предстоящему

празднику Светлого Христова Воскресения

Куличи от мастера

— В первый раз включила куличи в ассортимент в позапрошлом году, — вспоминает Ксения. — До того на продажу их не пекла, а покупатели интересовались: ну когда же? Видимо, все получилось, так как в прошлом году на мою пасхальную продукцию спрос оказался чрезвычайно высоким! Мы с помощниками буквально падали с ног в предпраздничные дни, чтобы обеспечить особой выпечкой всех желающих накануне Светлого Христова Воскресения.

Наученные опытом, в этом году кондитеры подготовились заранее: купили все необходимые ингредиенты, чтобы праздничная выпечка и десерты получились не только вкусными, но и необычными, авторскими. Куличи — с апельсиновыми цукатами, покрытые бельгийским шоколадом и швейцарской меренгой, творожно-карамельная пасха — с шоколадной крошкой. Для приготовления таких изделий кондитер должен быть настоящим профессионалом!

К мастерству Ксения шла долгие годы.

На вольных хлебах

— Сначала выпечка для меня оставалась просто увлечением, — рассказывает кондитер. — Начинала работать в ресторане, пошла по стопам мамы, Надежды Сергеевны Мартиросовой. Потом трудилась в кафе «Карамель». А тут вдруг наш кондитер вышла замуж и уехала в другой город. Потребовалась замена, причем срочно. С такими специалистами в то время в городе было сложно. Пришлось, как говорится, самой встать к плите.

Потом случился кризис, «Карамель» закрыли, сотрудников отправили на вольные хлеба, и Ксения начала делать торты на заказ.

— Год работала дома, — вспоминает она. — Холодильник всегда полон разными вкусностями. Дочки еще маленькие, им сложно объяснить, почему мама строго-настрого запрещает что-то оттуда брать. Помучилась так и решила занять пустующее помещение в бывшей «Карамели».

Несколько лет прошли в суровых условиях, когда температура в кафе опускалась едва ли не ниже нуля, а воду приходилось нагревать с помощью фенов. Но любовь к своему делу победила. А еще помог муж Никита. Посмотрев, как жене трудно, заявил: покупаем свое помещение. Через некоторое время на улице Орджоникидзе открылось симпатичное заведение «Кондитерская студия KSENIYA_DESSERT».

К вершинам мастерства

Это уже не просто название, а самый настоящий бренд. Имя Ксении Мартиросян известно не только в Ельце. К ней на мастер-классы приезжают из разных городов и даже стран. А кто не может побывать в нашем городе, учатся онлайн. Как в свое время сама Ксения.

— Когда начинала, советом помочь было некому, — вспоминает кондитер. — Бывало, обращаешься к мастеру в Интернете, а в ответ тот называют энную сумму — плати, дескать, за консультацию. Тогда решила посмотреть, как готовят шефы, вживую. Записывалась на мастер-классы, ездила, училась. Ну и в Сети тоже знаний набиралась. Сейчас, помня, как сложно приходилось самой, в советах начинающим не отказываю.

Теперь у Ксении учатся. Тайны из своего искусства она не делает. Главное, считает кондитер, — понимать «химию» процесса (что, с чем, в каких пропорциях и когда смешивать). Ну и, конечно же, любить свое дело.

Сделано с душой

— У меня два дня выходных, — говорит Ксения, — и за эти дни я успеваю соскучиться по работе. Возвращаюсь всегда с радостью, а также с новыми идеями, мыслями.

У кондитера уже немало авторских рецептов. Ее неповторимые муссовые десерты ни с какими не спутаешь: фирменный стиль, нежнейший вкус. Кажется, нет такого пожелания, которое К. Мартиросян не смогла бы воплотить в жизнь.

— Самое необычное пожелание клиента хорошо помню, — рассказывает мастер. — Мужчина захотел порадовать родителей и в день золотой свадьбы преподнести торт, а на нем — изображение дома, где они жили полвека назад и были счастливы. Фото того дома заказчик принес. Потом рассказывал, что сюрприз удался. Мама и папа очень растрогались, глядя на подарок.

Ксения с удовольствием берется реализовывать такие задумки. Главное — чтобы самому мастеру было интересно. С годами пришел не только профессионализм, но и умение убедить заказчика в своей правоте. И они всегда расходятся довольные друг другом.

Шоколад как лекарство

Кондитерская Ксении Мартиросян — семейное дело. Дочери Диана и София, хоть и не представляют себя в роли кулинаров (Диана выбрала профессию ландшафтного дизайнера, София пока школьница), немного помогают маме, когда она колдует на своей кухне.

Здесь все по полочкам, под рукой. Кондитер уверена: главное в ее деле — аккуратность и чистота. В этом — уважение к заказчикам. А в зале на витрине — готовая продукция. Легкие, словно невесомые, разноцветные десерты — настоящее произведение искусства!

— Я никогда не предложу покупателям то, чего не хотела бы попробовать сама, — уверяет мастер. — Выбирают-то глазами. Малейшая неаккуратность испортит вид. А изделие должно быть и красивым, и вкусным. Над этим Ксения работает неустанно. Любимый материал — шоколад. Даже когда что-то не ладится, на душе печаль, отправляется в свою мастерскую творить сладкую красоту. И плохое постепенно забывается, уходит на второй план. Вот такая целебная сила любви к своему делу.