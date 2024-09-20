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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 19.09.2024 №1592 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа город Елец от 04.09.2024 №1449 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей»»

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