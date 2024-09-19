30 сентября начнется прием заявок на гранты для молодых и социальных предпринимателей
Управление экономического развития Липецкой области объявляет о приеме
заявок на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или
субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в
возрасте до 25 лет включительно. Заявки принимаются с 30 сентября по 14 октября 2024
года включительно. Поддержка бизнесу оказывается в рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Отбор получателей субсидий обеспечивается через систему «Электронный
бюджет» по ссылке:https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/301361a0-
03c5-4f52-af52-e55d64ef043f?show…Для участия в отборе получатели субсидий заполняют
формы в систему «Электронном бюджете» и загружают электронные копии документов
(документы на бумажном носителе сканируют и переводят в электронную форму (PDF)).
Инструкции для участников отбора по использованию платформы «Электронный
бюджет»:https://clck.ru/3D55En
Основные условия для получения гранта:
• быть зарегистрированным и вести предпринимательскую деятельность на
территории Липецкой области в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя (самозанятые не могут претендовать на получение финансовой
поддержки);
• иметь статус социального предприятия (для социальных предпринимателей);
• быть готовым софинансировать проект в размере не менее 25% от общей стоимости
проекта;
• наличие сертификата о прохождении обучающей программы или
акселерационной программы.
Правила предоставления грантов:https://мойбизнес48.рф/services/finance/granty/
Разъяснение положений объявления о проведении отбора осуществляется по
телефонам +8(4742) 22-19-11, 23-10-27 или в центре «Мой бизнес», расположенного по
адресу г. Липецк, ул. Кузнечная, 8, (здание центра «Мой бизнес») кабинет № 206 согласно
режиму рабочего времени в период проведения приема документов.