30 сентября начнется прием заявок на гранты для молодых и социальных предпринимателей

Управление экономического развития Липецкой области объявляет о приеме

заявок на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или

субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в

возрасте до 25 лет включительно. Заявки принимаются с 30 сентября по 14 октября 2024

года включительно. Поддержка бизнесу оказывается в рамках реализации национального

проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Отбор получателей субсидий обеспечивается через систему «Электронный

бюджет» по ссылке:https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/301361a0-

03c5-4f52-af52-e55d64ef043f?show…Для участия в отборе получатели субсидий заполняют

формы в систему «Электронном бюджете» и загружают электронные копии документов

(документы на бумажном носителе сканируют и переводят в электронную форму (PDF)).

Инструкции для участников отбора по использованию платформы «Электронный

бюджет»:https://clck.ru/3D55En

Основные условия для получения гранта:

• быть зарегистрированным и вести предпринимательскую деятельность на

территории Липецкой области в качестве юридического лица или индивидуального

предпринимателя (самозанятые не могут претендовать на получение финансовой

поддержки);

• иметь статус социального предприятия (для социальных предпринимателей);

• быть готовым софинансировать проект в размере не менее 25% от общей стоимости

проекта;

• наличие сертификата о прохождении обучающей программы или

акселерационной программы.

Правила предоставления грантов:https://мойбизнес48.рф/services/finance/granty/

Разъяснение положений объявления о проведении отбора осуществляется по

телефонам +8(4742) 22-19-11, 23-10-27 или в центре «Мой бизнес», расположенного по

адресу г. Липецк, ул. Кузнечная, 8, (здание центра «Мой бизнес») кабинет № 206 согласно

режиму рабочего времени в период проведения приема документов.