Госпаблик музея

О том что в выходные 21 и 22 сентября в нашем городе состоится межрегиональный фестиваль «Антоновские яблоки», напоминает филиал Елецкого краеведческого музея (музей купечества и сословий) Об этом, а также многом другом можно узнать на госпаблике музея https://visitelets.ru/events/mezhregionalnyj-turistskij-sobytijnyj-festival-antonovskie-yabloki/

Госпаблики — это официальные страницы государственных, в том числе и муниципальных учреждений в социальных сетях. Их подлинность можно узнать по Госметке в виде серого флажка рядом с названием паблика.

Подписаться на госпаблики Ельца можно на официальных сайтах учреждений, пройдя по ссылкам, а также по QR-кодам, расположенным на входных группах организаций. Их использование удобный и быстрый путь к получению нужной информации.