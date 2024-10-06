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Нужна помощь — пишите на mobmonitor.ru. По вопросам, не связанным с СВО на Народный дозор Палаты депутатов СРЗП.

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Как заявил российский политический деятель, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Дмитрий Вадимович Кузнецов, работающий в тесном взаимодействии со штабом известного российского писателя, публициста и патриота Захара Прилепина, Липецкая область (губернатор И. Г. Артамонов) лучшая по реагированию на различные вопросы связанные с СВО и помощи участникам боевых действий, а также мерам поддержки наших бойцов и их семей. Кстати сказать, немалый вклад в это дело вносит и город воинской славы Елец.

—По отзывчивости губернаторов на наши обращения в сфере их компетенции лидеры Липецк 93%, Забайкалье 85% и Алтайский край 85 %. Тяжело в Республике Коми. Из 6 проблем, указанных в обращениях, регион решил только 1 проблему.

Нужна помощь — пишите на mobmonitor.ru. По вопросам, не связанным с СВО на Народный дозор Палаты депутатов СРЗП.


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