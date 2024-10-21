Более двух тысяч человек посетили День открытых дверей в кластерах «Профессионалитета» Липецкой области

В Липецкой области подвели итоги Всероссийского Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», который состоялся на площадках Липецкого государственного технического университета, Липецкого металлургического колледжа, Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецкого медицинского колледжа, Елецкого государственного университета. Ученики 8–11-х классов и их родители познакомились с востребованными рабочими профессиями, актуальными программами обучения и спецификой трудоустройства выпускников.

В ЛГТУ работали интерактивные площадки: ребята смогли пройти интерактивное профориентационное тестирование, узнать от амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет » о возможностях и преимуществах СПО, пройти профпробы «Инженер-энергетик». Школьники побывали на экскурсии в филиале ПАО «Россети Центр»- «Липецкэнерго».

В Липецком металлургическом колледже для потенциальных абитуриентов проходили профессиональные пробы, мастер-классы в мастерских, работал консультационный пункт по поступлению в колледж.

В Липецком медицинском колледже представили площадки по диагностике, педиатрии, лабораторным исследованиям и многому другому. По «Профессионалитету» можно получить специальности: «лечебное дело», «сестринское дело», «акушерское дело» и «лабораторная диагностика». Кроме того, все желающие поучаствовали в мастер-классах по оказанию первой помощи.

В Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий под руководством опытных наставников ребята изучили некоторые этапы работы на современном оборудовании. побывали на экскурсии в автотехцентре «Автодом», прикоснулись к современным профессиям и востребованным специальностям. После прохождения тестирования все участники получили сертификаты и рекомендации по выбору дальнейшей профессиональной траектории.

Единый день открытых дверей в ЕГУ им. И. А. Бунина прошел в онлайн формате. Образовательно-производственный кластер «АгроХимБиоТех появится на базе агропромышленного института в 2025 году. Здесь будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков. В первый год по федеральной программе «Профессионалитет» будут учиться 150 первокурсников. К 2026 году количество студентов может увеличиться почти в 5 раз. В создании учебно-производственного комплекса также примут участие Задонский политехнический техникум и Усманский промышленно-технологический колледж. Студенты будут осваивать профессию в реальных рабочих условиях на предприятиях. Партнёрами колледжа по «Профессионалитету» станут ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ», ООО «Лебедяньмолоко», ООО «Семенной завод КВС», ООО «Сингента Продакшн», ООО «УК ЭксОйл групп», ООО «ПЭТЭКСПЕРТ», ООО «Агроснабсахар».

Профессиональные пробы позволили будущим абитуриентам лучше узнать специальности, представленные в колледжах, чтобы сделать правильный профессиональный выбор.